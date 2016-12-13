Zap bölgesinde 12 hedef vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün 18:00-18:30 saatleri arasında, Irak kuzeyi Zap bölgesine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatında; yapılan keşif ve istihbarat faaliyetleri sonucunda belirlenen ve bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanılan barınma alanları ile etrafında yer alan silah mevzileri ve koruganların olduğu 12 hedef tam isabetle vurularak imha edildi.
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