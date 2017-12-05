Zarrab'ın Türkiye'deki adamlarına gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Reza Zarrab hakkında yürütülen soruşturmada, 14 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi

Zarrab'ın Türkiye'deki adamlarına gözaltı!

Reza Zarrab soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi. Daha önce Zarrab'ın yanında çalışan ve ABD'deki davaya evrak yolladığı iddia edilen şüpheliler Sinem A, Regaip A. ve Mustafa H., gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ABD'deki davada tanık olarak yer alan Reza Zarrab ve yakınlarının "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etme" gerekçesiyle mal varlıklarına el konulması kararı verilmişti. Başsavcılığın, şüpheli Zarrab'ın mal varlıklarını yurtdışına kaçırma girişiminde bulunduğuna dair de bazı bulgulara ulaştığı öğrenildi.  Bu kapsamda Zarrab'ın yanında çalışan Sinem A, Regaip A. ve Mustafa H., gözaltına alınmıştı. Bugün 14 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Son gözaltılarla birlikte sayı 17'ye yükseldi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #reza zarrab #abd
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