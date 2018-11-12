Zenginim diyerek İranlı kadınla evlendi

Kendini zengin olarak tanıtan Emir B. ile evlenen İranlı Laila, İstanbul'a yerleşti. 8 yıl boyunca zor şartlarda yaşayan Laila, aldatıldı, şiddet gördü

Zenginim diyerek İranlı kadınla evlendi
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:06

İranlı Laila K. (28), kocası Emir B.'nin (31) kendisini dolandırdığını öne sürerek boşanma davası açtı.

İddiaya göre Laila, Türkiye'de okuyan kuzeninin Tahran'daki düğününe gelen genel cerrahi asistanı Emir B. ile tanıştı. Sabah’ın haberine göre kendini zengin olarak tanıtan Emir B. ile evlenen Laila, İstanbul'a yerleşti. Ancak söylenenlerin yalan olduğunu öğrendi, zor şartlarda 8 yıl yaşadı.

Aldatıldı, şiddet gördü. Boşanma davası açtı. Emir B. eşini ikna edip boşanma davasından vazgeçirdi. Daireyi üzerine yapan damat, bu kez kendisi boşanma davası açtı. Laila K., hukuk mücadelesi başlattı. (Milliyet)

Etiketler; #Emir B. #Laila #iranlı #adam #kadın #zengin
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