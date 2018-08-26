Zenginlerin 'Kara Elmas'ı gençler için eğitim bursu oldu

Dünya'da 'Kara Elmas' olarak adlandırılan trüf mantarı, Muğla'daki dar gelirli öğrencilerin eğitimi için yetiştirilmeye başlandı

Menteşe ilçesinde öğrencilere burs vermek amacıyla iş kadını Özlem Uzman ve dünyaca ünlü ressam Safai Özer tarafından 2015'te kurulan Eğitim, Geriatri, Ekolojik, Tarım, Turizm Vakfı, (EGET) 2019 yılında ilk trüf mantarı hasadını yapmaya hazırlanıyor. EGET Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Uzman, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 2015 yılında yapılan aşılamayla en pahalı tür olan kışlık trüf mantarı yetiştirmekte olduklarını söyledi. 20 dönümlük tarım işletmesinde meşe fidanlarının arasına sahil kentlerinin ilk lavanta tarlasını da oluşturduklarını belirten Uzman, "İşletmemizde üretilen, tuber melanosporum türü bir trüf. Kilosu, o yıl dünyadaki hasada bağlı olarak, bin- bin 500 Euro arasında değişiklik göstermekte. Meşeler 6 metre arayla dikildi. Fidanların arasındaki araziden faydalanmak için lavanta fideleri diktik. Bu lavantaların gerek yağını satarak, gerekse balını üreterek elde edeceğimiz gelirle, öğrencilere verdiğimiz bursları artıracağız" dedi.

VAKIF KENDİ SERMAYESİNİ KENDİ OLUŞTURUYOR

EGET Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Uzman, burs verirken belirledikleri kriterlerini anlatırken burs değerlendirme sistemi için özel bir yazılım hazırlattıklarını, online yapılan başvuruların yazılım aracılığıyla ve kriterlere göre otomatik sıralandığını, böylece en fazla ihtiyacı olan kişilere burs verildiğini ifade etti. Bu sistemin Türkiye'ye örnek olmasını istediklerini ifade eden Uzman, kriterlerin de kız öğrencilere; anne babası olmayan ya da ayrı olan öğrencilere; kardeşi üniversitede okuyan öğrencilere öncelik verilmesi gibi unsurlar olduğunu anlattı. Uzman, "EGET Vakfı, eğitim görmekteyken maddi zorluklar yaşayan üniversite öğrencilerine burs vermek amacıyla kuruldu. Bu madde, vakıf senedimizin değiştirilemez maddesi. Ancak burs verirken, salt bağışlara bağlı bir vakıf olmak değil de kendi döner sermayesini oluşturabilmiş bir vakıf olmayı hedefledik. Bu nedenle de gelir elde etmek için 3 alan belirledik. Bunlardan birisi ekolojik tarım. İkincisi geriatri ve gerontoloji odaklı sağlıklı yaşam turizmi. Üçüncüsü de çiftlik turizmi tesisleri. Bunlardan elde edeceğimiz tüm gelirler, öğrencilerimize burs olarak aktarılacak" dedi.

EGET Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Safai Özer, EGET'in geriatri ve çiftlik turizmi açısından gelecekte Muğla'nın ve Türkiye'nin turizmini çeşitlendirmeye aday girişimleri olduğunu vurgulayarak, kamu ve yerel yönetimlerin bu projeleri memnuniyetle karşıladıklarını, hayata geçebilmesi için kamu yönetiminin kolaylaştırıcı yaklaşımına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Öte yandan vakıf gönülleri tarafından lavanta hasadı gerçekleştirildi.