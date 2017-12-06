Zevk olsun diye öldürüp bir de...

Erzurum'da iki genç, öldürdükleri bir vaşakla fotoğraf çektirip, bunu sosyal medya sitesinden paylaştı. Nesli tükenmekte olan ve koruma altına alınan yabani hayvanlar sınıfında yer alan vaşağın ölüsüyle poz veren gençlere tepki yağdı

Zevk olsun diye öldürüp bir de...

Karayazı ilçesinde çekildiği tahmin edilen fotoğrafta amatör avcı oldukları tahmin edilen iki genç, tüfekle vurarak öldürleri vaşağı ortalarına alıp fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 2 ay öncesine ait olan bu fotoğraf da sosyal paylaşım sitesinden paylaşıldı.

Fotoğrafın fark edilmesiyle Erzurum'daki Milli Parklar Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı. Sosyal medyada, 'Sırf bu fotoğraf için bu güzel canlıyı öldürüyorlar' diyerek tepki gösteren hayvan severler, suçluların bulunup biran evvel cezalandırılmasını istedi.

Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri konu ile ilgili açıklamayı genel müdürlüğün yapacağını söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #erzurum #vaşak #hayvan
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