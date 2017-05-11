Zeybekçi (AB üyeliği)"Bizim önümüze geçen bütün ülkeleri tebrik ediyoruz,kutluyoruz"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Ekonomi Bakanları 4. Toplantısı" kapsamında Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı Stepan Kubiv ile birlikte basın toplantısı düzenledi

Bakan Zeybekci toplantıda yaptığı konuşmada “Bugünkü toplantıda 2012 yılında ülkemizin öncülüğünde çalışmaları başlatılan Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin ticaretin kolaylaştırılması strateji belgesi üye ülkeler tarafından kabul edildi. Coğrafi açıdan stratejik önemi olan Karadeniz Ekonomik İşbirliği aynı zamanda önemli bir ticari potansiyeli de içinde barındırıyor. Bu ticari potansiyelin hayata geçirilebilmesi için gümrük prosedürleri, ücretler, tarife formaliteleri gibi konuların ticarete engel olmaktan çıkarılmasıyla ilgili de önemli bir başlığın altını çizmiş olduk. Toplam gümrük vergilerinin toplamının ortalamasını alırsak ticaretin önünde yüzde 9 civarında engel var. Ama ticaretin önündeki tarife dışı engellerin getirmiş olduğu yük yüzde 14'ün üzerinde. Gümrük vergilerini sıfırlasak bile ticaretin önündeki tarife dışı engeller önemli bir engel oluşturmaya devam ediyor. Bununla ilgili de Karedeniz Ekonomik İşbirliği üyesi ülkelerin yapacakları çok şey olduğuna inanıyoruz" dedi.





AB'YE VİZESİZ SEYAHET





Bakan Zeybekci, “Türkiye'nin Avrupa Birliği ile tam üyelik süreci başladığında biz doğmamıştık daha doğrusu bizimle aynı yaşta. Bu süreçte bizden çok çok sonra gelip de bizim önümüzde geçen bütün ülkeleri tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Avrupa Birliği'ni de bu başarısından dolayı kutluyoruz. Biz bu anlamda fiziki sonuçlar olarak değil, Türkiye olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesi olarak, bir enstrüman olarak görüyoruz Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz" diye konuştu.





UKRAYNA İLE SERBET TİCARET ANLAŞMASI





Zeybekci, “Değerli dostumun bahsettiği serbest ticaret anlaşmasını da son derece önemsiyoruz. Türkiye ile Ukrayna'nın ticari ve ekonomik anlamda çok büyük potansiyellere sahip olduğunu düşünüyoruz. Birbirini tamamlayıcı olan iki ülke olarak görüyorum. Ukrayna'da olmayan bir çok özelliğin Türkiye'de, Türkiye'de olmayan bir çok özelliğin Ukrayna'da olduğunu ve birbirini tamamlayan bir çok özellikleri olduğunu, iki ülkenin bir araya geldiğinde ortaya çıkan değerin ikiden çok daha büyük olduğunu düşünüyorum" dedi.





PUTİN GELECEK Mİ?





Bakan Zeybekci, bir gazetecinin 22 Mayıs'da İstanbul'da Lütfi Kırdar'da gerçekleşecek olan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Liderler zirvesine Cipras ve Putin'nin katılımı olup olmayacağını sorması üzerine, “Bütün üye ülkelerin liderleri davet edildi. Muhtemelen büyük bir katılım olacağını düşünüyoruz liderler seviyesinde. Soçi'de davet ve görüşmeler sırasında bende oradaydım. Olumsuz bir cevap olmadı. Olumlu olacağını düşünüyorum katılım anlamında düşünüyorum. Ukrayna'nın da lider seviyesinde katılacağını düşünüyorum" ifgadesini kullandı.





“İSTANBUL DEKLARASYONUN DESTEKLENMESİ BİZİM İLİŞKİLERİMİZDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTI"





Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı Stepan Kubiv ise Türkiye'nin Karadeniz Ekonomik İşbirliği başkanlığı sırasında güzel sonuçlar elde edildiğini ifade ederek, şunları söyledi:



"Sizin başkanlığınız sırasında ileri dijital ekonomi yönünde güzel bir ilerleme gösterildi. Başkanlığınız sonuçlarına bakıldığında çok faydalı olunduğunu görüyoruz. İstanbul deklarasyonun desteklenmesi bizim ilişkilerimizde yeni bir dönem başlattı. 1 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla Ukrayna'nın başkanlığı sırasında Karadeniz Bölgesi'nde çok taraflı ekonomi iş birliğinin gelişmesini sağlamaya, daha önce alınmış kararların uygulanmasına, ticaretteki engellerin kaldırılmasına, Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde alınmış uluslararası sorumlulukların yerine getirilmesine, ayrıca ticaretteki işlemlerin kolaylaştırılmasına odaklanacaktır. Ukrayna ve Türkkiye arasındaki STA konusunda verdiğiniz destek için teşekkür ederim."















UKRAYNA'NIN AB ÜYELİĞİ







Kubiv, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) vizesiz seyahatin önünün birkaç saat önce açıldığını belirterek, "Ukrayna Cumhurbaşkanı ve Başbakanı 'Bu süreç içerisinde Ukrayna'nın yanında olan bütün ülkelere teşekkür etti. Ukrayna vatandaşları olarak Avrupa pasaportu olan Ukrayna vatandaşları olarak bununla gurur duyacağız" dedi.







Türkiye'nin de bu yönde çok yönlü bir çalışma yaptığını bildiğini ifade eden Kubiv, Ukrayna adına Türkiye'nin bu süreci bir an önce tamamlamasını diledi.

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