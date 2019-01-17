Zeybekci: "İzmirlinin başını öne eğdiği yerde oturacağım"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, seçilince yapacağı en önemli icraatlarından birini canlı yayında açıkladı. Zeybekci, İzmir'de nerede yaşamak istediğini şu sözlerle vurguladı: "İzmir'in çocuklarının, gençlerinin, genç kızlarının nerelisin dendiği zaman başını one eğdikleri yerde gidip oturacağım ben. Kesinlikle orada oturacağım."

Habertürk TV’de “Türkiye’nin Nabzı” programında Didem Arslan Yılmaz’ın konuğu olan Zeybekci, 31 Mart’ta İzmirlilerin kente, kentin geleceğine oy vereceklerini belirtti. Zeybekci, “Bize düşen bunu İzmirlilere anlatmak. Projelerimizi, samimiyetimizi çözüm önerilerimizi gelecek hikayemizi anlatmak” diye konuştu.

Yerel seçimleri ideolojik alana çekmeyi “beceriksizlik” olarak değerlendiren Zeybekci, kentin geleceğinin, geri kalmış, ihmal edilmiş alanlarının, tamamlanması gereken yönlerinin konuşulması gerektiğini vurguladı. Yaşam tarzına müdahalenin tartılıyor olmasının İzmir’e haksızlık olduğunu oile getiren Zeybekci, şöyle devam etti:

“Tek İzmirli vatandaşımızın kaygısı varsa onunla oturup konuşacağız, tüm İzmir’de yaşayanlarla temas ediyoruz. Kaygılar bölümü çok minimal bir bölüm. 21. yüzyılda demokrasinin hakim olduğu, insanların beğenmediklerini oyla değiştirme kabiliyet ve hakkı olduğu bir sürece kaygıyı sıkmayı korku imparatorluğu yaratmak olarak görüyorum. İzmirlilerin hassasiyeti Ankaralıların hassasiyetinden farklı değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu milletin baş tacıdır, Kurtuluş savaşımızın kahramanı başkomutanı Cumhuriyetin kurucusudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü getirip yüzde 25’lik bir partinin oralara hapsedersek Atatürk’e de büyük haksızlık etmiş oluruz.“

HİZMET İHTİYACI OLAN YERDE OTURACAĞIM



Zeybekci, “İzmir'in çocuklarının, gençlerinin, genç kızlarının nerelisin dendiği zaman başını ona eğdikleri yerde gidip oturacağım ben. Kesinlikle orada oturacağım. Kordon'daki restoranları severim. Güzelbahçe'yi, Gaziemir'i severim. Menemen harika, Bergama süper. Dikili, Karaburun, İzmir gökkubbe altında yaratılmış en güzel topraklardır” ifadelerini kullandı.



KENT ENSTİTÜLERİ GELİYOR



31 Mart akşamı en çok konuşulan kentin İzmir olacağını ifade eden, Nihat Zeybekci, projeleri hakkında da bilgi verdi. Zeybekci, “İzmir'de en önemli problemlerden biri genç işsizlik, Türkiye ortalamasının biraz üzerinde. Sanayi, sağlık yazılım, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmemiz lazım. Bunun için Kent Enstitüleri, kentin gençlerini dünyaya hazırlayacak, iş garantili zemin hazırlayacak. Şehrin gençlerinin ihtiyaçlarını, ekonominin ihtiyaçlarıyla buluşturma enstitüleri olacak. Onları hayata hazırlayacağız. Kodlamadan programlamadan, elektronik elektroniğe, tarım ve ziraata, hizmet sektörü, sağlık ve turizm sektörüne, dil bilen gençler yetiştireceğiz. Onlara dil öğretip, o alanlara yönlendirmek gerekiyor. Kent enstitüleri gençlerimizi hayata hazırlayacak” diye konuştu.



İLK KEZ AİLESİYLE CANLI YAYINDAYDI



Zeybekci canlı yayında bir ilki de yaşadı. İlk kez eşi, oğlu ve gelini de katıldığı bir canlı yayında AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’na eşlik etti. Programa katılan Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen, oğlu Atilla ve gelini Elif Zeybekci, “Her zaman ardındayız, destekçisiyiz” mesajları verdi. Ayşen Zeybekci, “Tabi ki en sorunlu bölgede yaşayacağız. Ben Nihat Bey’in bakanlığı döneminde Ankara’ya gidememiştim ama İzmir’e mutlaka yerleşeceğim. Bayraklı’yı gezdiğimizde Denizli’de 15 yıl önceki manzaraları gördük. İzmir Türkiye’nin 15 yıl gerisinde kalmış. İzmir’de yapılacak çok şey var.

Bakanlıktan sonra Nihat bey Denizli’ye dönmüştü, sevindik. İzmir için adaylığını öğrendiğinde gözleri parladı, biz ‘yine kendisini kaybettik dedik” diye konuştu.