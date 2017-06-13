Zeytin ağaçlarıyla ilgili çok önemli karar!

Zeytinliklere yatırım yapılmasına izin verilebilmesine yönelik düzenlemeyi içeren ve komisyona geri çekilen madde tasarı metinden çıkarıldı

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine ilişkin kanun tasarısındaki kamu yararı kararı alınan yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilebilmesine yönelik düzenlemeyi içeren 2'nci maddenin tasarıdan çıkarılmasına karar verildi.



İHTİYAÇ GİDERİLMEZSE BU YASA, 17-20 DEFA YİNE GELEBİLİR

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, tartışılan zeytinlik maddesinin, Sanayi Komisyonu'nda 4 partinin ortak önergesiyle tasarıdan çıkarılmasına ilişkin şunları söyledi:"Bazı STK'lar bu süreçte ilin valisine, gıda tarım hayvancılık il müdürü ve bakana güvenmediklerini söylediler. Bunları doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. 15 gündür sanayicilerimizi yağmacı diye ifade eden söylemle karşı karşıya kaldık. Getirdiğimiz ikinci maddedeki sistemde bir yanlış ve kusur olmadığını buna inandığımızı ifade etmek istiyorum. Alternatif önerilere açık olduğumuzu her zaman ifade ettik. Bu konuda maalesef bir öneri gelmedi. Reddetmekle sorun çözülmüyor. Türkiye'de zeytinlik sahası tanımı ve zeytinlik sahalarıyla ilgili karar alacak bir yapılanmaya adına ne derseniz deyin ihtiyaç var. Bu ihtiyaç giderilmediği sürece 17-20 defa bu yasa yine gelebilir. Dönmüyor desek de dünya dönüyor"