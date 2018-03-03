Zeytin Dalı'nda 43. gün: 2 bin 434 terörist...

Suriye'nin Afrin kentinin teröristlerden temizlenerek Türkiye sınırının güvenli hale getirilmesi için 43 gün önce başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 434'e yükseldi

Zeytin Dalı'nda 43. gün: 2 bin 434 terörist...

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Türkiye'nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 43'üncü güne girildi.

Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana 139'u son 24 saatte olmak üzere, toplam 2 bin 434 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afrin #zeytin dalı operasyonu
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