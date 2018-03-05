Zeytin Dalı'nda 45. gün: Öldürülen terörist sayısı...

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 45 gündür sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 777'ye yükseldi

Zeytin Dalı'nda 45. gün: Öldürülen terörist sayısı...

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Türkiye'nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 45'inci güne girildi.

Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana, 165'i son 24 saatte olmak üzere toplam 2 bin 777 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFLERİ VURULDU

Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü hedefleri, insansız hava araçları (İHA) tarafından koordinatları belirlenerek sınırdaki topçu birliklerine bildiriliyor. Topçu bataryaları, çok namlulu roket atarlarla (ÇNRA), belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Roketlerin ateşlenmesinin görüntülendiği bombardımanda, mevzi ve barınakları imha edilen bazı teröristlerin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.



 

Etiketler; #zeytin dalı #afrin
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