Zeytin Dalı'nda 55 günde 3 bin 524 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 55'inci gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 524 oldu

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 55'inci güne girildi.



Genelkurmay Başkanlığı, karadan ve havadan operasyonların sürdüğü harekatla ilgili açıklama yaptı. Harekâtın başından beri 80'i son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 524 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



11 KÖY TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI



TSK ve ÖSO unsurları, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 55'inci gününde Afrin'in Korzlu, Serkanlı, Meydan Çakur, Yukarı Mesken, Naz Uşağı, Zerkanlı, Balal, Kafer Çil, Birka, Alicaro ve Hamoraco köylerini çatışmaların sonunda terör örgütlerinden temizledi.