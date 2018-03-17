Zeytin Dalı'nda 57. gün: 3 bin 567 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 57'nci gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 567 oldu

Zeytin Dalı'nda 57. gün: 3 bin 567 terörist öldürüldü

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 57'nci güne girildi.

Genelkurmay Başkanlığı, karadan ve havadan operasyonların sürdüğü harekatla ilgili açıklama yaptı. Harekâtın başından beri, 37'si son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 567 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Etiketler; #tsk #afrin #zeytin dalı
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