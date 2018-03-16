Zeytin Dalı'nda şimdiye kadar 3 bin 530 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 56'ncı gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 530 oldu

Zeytin Dalı'nda şimdiye kadar 3 bin 530 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 56'ncı güne girildi.

Genelkurmay Başkanlığı, karadan ve havadan operasyonların sürdüğü harekatla ilgili açıklama yaptı. Harekâtın başından beri, 6'sı son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 530 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

2 KÖY VE 2 TEPE KONTROL ALTINDA

TSK ve ÖSO unsurları, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 56'ncı gününde Afrin'in, Yukarı Meski ve Aşağı Meski köyleri ile stratejik öneme sahip 524 ve 544 rakımlı tepelerini teröristlerden temizledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #zeytin dalı harekatı #afrin #terör
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