Zeytin Dalı'ndan ikinci acı haber!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın şehit olduğunu duyurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki terör hedeflerine yönelik başlattığı ’Zeytin Dalı Harekatı’nın 4’üncü gününde, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta (30) şehit oldu. Antalya’da bir okulda İngilizce öğretmeni olan eşi Saide Üstüner Usta’ya acı haber verildi. Şehit Üsteğmen Usta’nın anne ve babasının ise Ankara’da oturduğu kaydedildi.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, acı haberi Twitter adresinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Çavuşoğlu, "Vatanımızın bekası için Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı’na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun" mesajını paylaştı.



GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA



Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit olan Üsteğmen Oğuz Kaan Usta (30) ile ilgili açıklama yapıldı. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, şöyle denildi:



"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 23 Ocak 2018 tarihinde Ömer Uşağı Kuzeyi / Suriye bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."