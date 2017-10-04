Zeytin üreticisi endişeli: Ya yağmazsa!

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde zeytin üreticisi kuraklık korkusu yaşıyor. Edremit Körfezi'nde sonbaharda beklenen yağışların gelmemesi, üreticiyi endişelendiriyor. Edremit Ziraat Odası Başkanvekili Ali Yılmaz Diker, yağışların beklenen seviyede olmaması halinde zeytinin beslenemeyeceğini ve kalitesinin düşeceğini söyledi

Edremit Körfezi'nde turizme hareketlilik sağlayan ve eylül ayı ortasına kadar turizmcinin yüzünü güldüren sıcak ve güneşli hava, zeytin üreticisini endişelendirdi. Sonbaharın ilk aylarının geçmesine rağmen beklenen yağışların gelmemesinin, yeşil çizik zeytiniyle tanınan Edremit'te alınacak mahsulün kalitesini etkileyebileceği belirtildi.



Sonbahar yağışlarının önemli olduğunu vurgulayan Edremit Ziraat Odası Başkanvekili Ali Yılmaz Diker, yağışların yeterli oranda olmaması durumunda ürün kalitesinin etkileneceğini söyledi. Diker, "Edremit Körfezi bölgesi olarak yazın kurak geçen ancak ilkbahar ve sonbaharda yağış alan bir bölgeyiz. Bu da zeytinciliğimiz için çok önemli. Sonbahar yağışları maalesef bu sene yeterince düşmedi. Geçen sene de aynı sıkıntıları yaşamıştık. Ağaçlarda zeytin oranı iyiydi ama ağustos sonu ve eylül-ekim aylarında yağış alamamamız nedeniyle zeytinimizde kalite düşüklükleri yaşamıştık. Şu ana kadar bir iki bölge ufak tefek yağış dışında genel anlamda bir yağış almamız söz konusu olmadı" dedi.



Beklentilerinin ağaçlara da zarar vermeyecek verimli bir yağmur olduğunu söyleyen Diker, "Yağışlar beklenen seviyede olmazsa zeytin beslenemez ve beklenen kalitenin elde edilmesi mümkün olmaz" dedi. Diker, yağ randımanlarına olan etkisi nedeniyle üreticinin bu ay yeterli düzeyde yağış beklentisi olduğunu söyledi.



'YAĞLANMA EKİM SONUNA KADAR SÜRÜYOR'



Diker, taban alanlarda bulunan bazı zeytinlik sahiplerinin kendi imkanlarıyla sulama yaptığını söyledi. Bu türdeki alanlarda ufak çapta erken hasatların olduğunu belirten Diker, "Bu zeytinlerde daha farklı bir görünüm elde ediyor. Bu görünümden dolayı butik tarzdaki müşterilerine hitap edecek şekilde erken hasat denilen uygulamayı yapanlar var. Ama bu çok belirleyici ve bölgenin genelini kapsayacak bir hasat sayılmaz. Bu yapılan erken hasat oranı yüzde 3 veya 5 dolaylarındadır. Zeytinler ekim ayının sonuna kadar yağ pigmentlerini almaya devam ediyor. Ekim ayı sonuna kadar yağlanma devam eder. Erken hasat yapıldığında yeterli yağlanma oluşmuyor. Çıkan randımanda yüzde 8 ile 10 arasındadır" dedi.



DİKER: MAHSUL 2 KAT FAZLA



Edremit Körfezi'nde normal şartlarda yeşil çizik zeytinin 15 Ekim gibi toplanmaya başladığını söyleyen Diker, bugünlerde yağış alınması durumunda yeşil çizik zeytin için hasat yapılmaya başlanabileceğine dikkati çekti. Diker, "Zeytin ve zeytinyağı rekolte çalışmaları ile ilgili Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin çalışmaları devam ediyor. Benim görüşüm bu sene, geçtiğimiz yıla göre 2 kat oranında bir artış gözüküyor. Bu da 8-10 bin ton dolaylarında bir zeytin rekoltesi. Bu yöndeki çalışmalar kısa bir süre sonra net bir şekilde açıklanacaktır. Tabii ki bu önümüzdeki günlerdeki yağışlar rekolte için son derece önemli" dedi.