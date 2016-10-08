Haber Kaynağı: DHA

Edremit'te 'Çerçi Doğal Ürünler' adlı işletmenin sahibi olan aromatik bitkiler yetiştiriciliği ve kurutmacılığı uzmanı Mehmet Özyürek, 12 yıldan bu yana sektörün içinde olduğunu ve piyasaya yeni bir ürün kazandırmak için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Zeytin kahvesi üzerinde bir yıldır çalıştıklarını belirten Özyürek, şöyle dedi:"Dedemden bize kalan bu mesleği en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tadım sorumlusu Zahide Sağlam ve aromatik bitkiler uzmanı Minhan Özyürek ile beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakında zeytin kahvesi satışına başlayacağız. Zeytin yaprağı ve çekirdeğinden yaptığımız denemelerde gerekli lezzeti oluşturamadık, içim keyfini yakalayamadık. Daha sonra zeytin yaprağı ekstratı tozu ile çok güzel bir tat yakaladık. Yakın bir zamanda raflarda yerini alacak. Talep iyi olursa internet üzerinden ve istenilen yerlere satış temsilcilikleri vereceğiz. Edremit'in adını zeytinyağından sonra zeytin kahvesi ile de duyuracağız."Zeytin denince Türkiye'de ilk akla gelen yerin Edremit olduğunu söyleyen tadım sorumlusu Zahide Sağlam ise, "Edremit'e özgü olan zeytin ve zeytinyağının yanında daha farklı bir şeyler de olsun istedik. Zeytin kahvesinin çalışmalarını yaparken hem şifalı olsun, hem de o mis kokulu kahve tadı alınsın istiyoruz. Yöreye özgü bu enteresan ürünü yakın bir zamanda raflarımızda göreceksiniz" dedi.