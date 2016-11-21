Zihinsel engelliye cinsel istismar davasında şok gelişme. Aile şikayetini çekti!

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde özel eğitim kurumunda görevli müdür yardımcısının, zihinsel engelli kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasında, mağdurun anne ve babası şikayetten vazgeçti

Manavgat'ta geçen yıl nisan ayında, zihinsel yetersizlikleri nedeniyle özel eğitim alması gerekenlerin devam ettiği Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki özel eğitim okulu öğrencisi, o dönem 15 yaşındaki kız çocuğu T.S.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla müdür yardımcısı A.H.'nin yargılanmasına 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.



Tayin olduğu Finike İlçesi'nde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık A.H., SEGBİS'teki arıza nedeniyle 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılandığı duruşmaya katılmadı. Mağdure T.S., annesi H.S. ve babası M.S. ile avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Davaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Antalya Barosu da müdahillik başvurusu yaptı.



PSİKOLOG EŞLİĞİNDE İFADE VERDİ



Duruşmada ifade verecek T.S., kendini rahat hissetmediğini söylemesi üzerine mahkeme başkanı salondakileri dışarı çıkardı. Salon boşaltılırken, T.S. bir kadın psikolog eşliğinde mahkeme heyetine ifade verirken kamera kaydı da yapıldı. T.S.'nin ifadesinin ardından diğer katılımcılar tekrar salona alındı. Kadın psikolog, mahkeme heyetine T.S.'nin psikolojik durumu hakkında bilgi verdi. Bu olayla ilgili bilirkişi olarak rapor hazırladığını aktaran psikolog, mağdurenin yüzde 50 zihinsel engelli olduğunu, öğrenme güçlüğü çektiğini, zaman kavramını algılayamadığını ve yaşıtlarına göre mental kapasitesinin geriden geldiğini belirtti.



ANNE VE BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI



Daha sonra mahkeme başkanı, önce kızın annesine, ardından babasına sanıktan şikayetçi olup olmadıklarını sordu. Anne ve babanın "Şikayetçi değilim" diye ayrı ayrı beyanda bulunması sonrası mahkeme başkanı, emniyetteki ifadelerinde şikayette bulunduklarını hatırlattı. Bunun üzerine anne ve baba şikayetçi olmadıklarını tekrarladı.



HİZMETLİ TANIK OLARAK DİNLENDİ



Duruşmada, o dönem okulda hizmetli olarak görev yapan S.S. adlı kadın da tanık sıfatıyla dinlendi. Okuldaki görevi nedeniyle A.H.'yi tanıdığını söyleyen S.S., sanığın mağdureyi sık sık odasına çağırdığını, mağdure odaya girdiğinde kapının kilitlendiğini ve odada 5- 6 dakika kaldıklarını anlattı. S.S., sanıkla ilgili geçmişte davalık olduklarını belirtirken, olayla ilgili takipsizlik kararı verildiğini de sözlerine ekledi.



TUTUKLANMA TALEBİNE RET



İfadelerin ardından mahkeme heyeti, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Antalya Barosu'nun müdahil olma talebini kabul ederken, davacı avukatlarının FETÖ'den tutuklu sanığın 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan da tutuklanması talebini delillerin toplandığı gerekçesiyle reddetti. Sanıkla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nca sürdürülen idari soruşturma dosyasının istenmesine karar veren heyet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda herhangi bir soruşturma olup olmadığı yönünde müzekkere yazılmasını kararlaştırdı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Manavgat İlçesi'nde görme, işitme, zihinsel yetersizlikleri nedeniyle özel eğitim alması gerekenlerin devam ettiği Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki özel eğitim okulu öğrencisi T.S.'yi, 9 Nisan 2015 günü müdür yardımcısı A.H.'nin odasından çıkarken gören sınıf öğretmeni F.K.'nin öğrencinin saçlarının dağılmış olmasından şüphelenmesi ve okulda hizmetli olarak çalışan S.S.'nin daha önce bu öğrenciyi yine saçları dağınık şekilde A.H.'nin odasından çıkarken gördüğünü söylemesi, aradan geçen 1 yıl sonra savcılığa yapılan şikayet sonrası olayla ilgili dava açıldı.