90 yaşındaki Celal Arabacı, 20 yıldır zorlu kış şartlarına rağmen köyünden ayrılmıyor

Rize 'nin Çamlıhemşin İlçesi'nde doğal güzellikleri ile büyüleyen Çat Vadisi'ndeki Meydan Köyü'nde oturanlar, zorlu geçen kış aylarında ilçe merkezlerindeki evlerine iniyor, yaz mevsiminde köylerine çıkıyor. Yıllarca yaşadığı gurbet hayatından sonra döndüğü köyüne yerleşen 90 yaşındaki Celal Arabacı ise, 20 yıldır kış aylarında sessizliğe bürünen köyü terk etmeyen tek kişi. İlerlemiş yaşına rağmen dinç yapısı ile dikkat çeken Celal Arabacı'ya bu yıl oğlu, gelini ve torunu da eşlik etti.



HAVASI SUYU TEMİZ



KIŞIN ÇOK ZORLUK ÇEKTİK

Çamlıhemşin İlçesi'ne 16 kilometre uzaklıktaki 40 haneli 300 nüfuslu Meydan Köyü sakinleri, yılın 8 ayını geçirdikleri köylerinden kış mevsiminde, yaşam şartlarının zorluğu nedeniyle ilçe merkezindeki evlerine iniyor. Kış aylarını şehirde geçiren köylüler bahar aylarıyla birlikte dönüyor. Yıllarca gurbette yaşayan ve 20 yıl önce dönen Celal Arabacı, köyde gelenek haline gelen bu uygulamaya karşı çıktı.Kış mevsiminde sessizliğe bürünen köyü bu sürede terk etmeyen tek isim olan Celal Arabacı, komşularının kent merkezine indiği kış aylarında köyde zorlu doğa koşullarına rağmen yaşamını sürdürmeye devam etti. İlerleyen yaşına rağmen sabahları erken kalkan, yürüyüş yapan ve hayvanları ile ilgilenen Celal Arabacı, köyde süt, yağ ve balla besleniyor.Köyde kış mevsiminde tüm evlerin kapandığını ve komşularının şehre indiğini anlatan Celal Arabacı, köyde tek başına yaşadığını belirterek köyünden ayrılmak istemediğini söyledi. Yaşıtlarının iki değnekle gezdiğini belirten Celal Arabacı, "Sağlık ve dinçliğimi temiz havası ve suyu olan köyümde yaşamaya borçluyum. Ektiğim lahana ile ürettiğim yağ, peynir ve yoğurdu yiyorum, sütü içiyorum. Hava, su temiz. Bu temiz havada ruhumda temiz kalıyor. Ben köyümü çok seviyorum ve ayrılmıyorum. Baba vatanını kışın da bırakmak istemedim. Gurbette çok sıkıntılar çektim. Aç bile kaldım. Onun için 20 yıldır yaz kış köydeyim" dedi.Kış mevsiminde sıkıldığı anlar olduğunu anlatan Celal Arabacı, Ankara'da yaşayan oğlu, gelini ve torunun da artık kış mevsiminde kendisine eşlik etmeye başladığını ekledi.Celal Arabacı'nın gelini Firdevs Arabacı da, köyde kendilerinden başka kimse olmadığını belirterek, yörede kış aylarının zor geçtiği anlattı. Celal Arabacı'nın torunu Volkan Arabacı ise, "Kışın çok kar olduğunda elektrikleri kesiliyor, yollar kapanıyor. Köyde yaşam zorlaşıyor. Ankara'da yaşıyordum. Sosyal ortamımız vardı. Burada hiçbir ortam olmuyor. Ama yazın köy gelenlerle çok daha güzel oluyor" dedi.Yaşlı adamın oğlu olan Meydan Köyü Muhtarı Hayri Arabacı da, köy sakinlerinin kış aylarında ilçe merkezi ile ağırlıklı Rize, Ankara ve İstanbul'da yaşadığını belirterek, "Kış şartları köyde ağır geçiyor. Çalışan var, okula giden var. Bu nedenle kışın köyden ayrılan insanlarımız baharla geri dönüyor. Köyde sadece babam kalıyor. Biz de sık sık gidip geliyoruz" dedi.