Zorunlu Deprem Sigortası Hakkında Bilmeniz Gereken Hususlar

Yaşamımızda başımıza ne geleceğiniz elbette bilemiyoruz. Haliyle anlık olarak gelen deprem, tsunami ve sel gibi felaketler hem maddi hem de manevi açıdan birtakım kayıplara yol açabiliyor. Evet manevi anlamda kayıpların önüne geçmemiz mümkün olamayabiliyor. Ancak maddi kayıpların oluşma riskini önlemek için bazı imkanlarımız bulunuyor. Yapabileceğimiz önlemlerin başında kuşkusuz DASK olarak da bilinen zorunlu deprem sigortası bulunuyor

1999 depreminden sonra uygulanmasına karar verilen DASK poliçesi, olası deprem risklerine karşı koruma sağlayan en önemli güvenlerden bir tanesi. Sağlıklı yapılaşmayı teşvik etmek, konutları deprem risklerine karşı korumak, toplum nazarında sigortacılık bilincinin gelişmesini sağlamak gibi pek çok hedefleri bulunuyor. Ayrıca zorunlu deprem sigortası hakkında bazı önemli hususları bilmeniz de gerekiyor. Sizler için derlediğimiz önemli bilgiler ışığında DASK hakkındaki tüm ayrıntıları öğrenme imkanı elde edeceksiniz.

DASK Kapsamında Yer Alan Binalar

Kredi ile yapılan mesken binalar, kat mülkiyeti kanunu kapsamında yer alan kısımlar, doğal afette hasar gören ve sonra devlet tarafından yaptırılan yapılar, taşınmazlar üzerinde mesken olarak yapılmış binalar DASK kapsamında değerlendiriliyor.

Deprem Sigortası Poliçesiyle Sunulan Teminatlar

Zorunlu deprem sigortasıyla sadece deprem anındaki hasarlar değil tsunami, yer kayması, yangın ve infilak gibi doğal afetler karşısındaki yıkımlar da karşılanıyor. Üstelik evin baca, asansör, sahan, bahçe duvarı, temel, çatı, koridor ve merdiven gibi hemen hemen tüm eklentilerine teminat sağlanıyor.

DASK Sigortası Başvuru İşlemleri

Günümüzde DASK poliçesindeki teminat tutarları, yapıların maliyetlerine kıyasla artış gösterebiliyor. Haliyle her yıl poliçede yazan teminat tutarlarında farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Ayrıca hesaplama esnasında DASK güvencesinin sadece konutlar ve eklentileri için yapılabileceği de mutlaka bilinmesi gerekiyor. Yani arsa gibi boş arazilere deprem sigortası uygulanmıyor. Başvurunun gerçekleştirebilmesi için binanın bulunduğu adres, iletişim bilgileri, konutun kat sayısı, TC Kimlik numarası, yapının türü, hasar durumu gibi birtakım önemli bilgilerine ihtiyaç duyuluyor.

DASK ile tüm konutlar güvende! Siz de yuvanızı olası doğal afet durumlarına karşı koruma altına almak istiyorsanız hemen Generali online platformunu ziyaret edebilirsiniz. Zorunlu deprem sigortası için müşteri destek hattını arayabilir veya sigorta teklifi al formunu doldurabilirsiniz. Vereceğiniz bilgilerin sonucunda kolayca DASK ürününe sahip olabileceksiniz.