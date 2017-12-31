Zorunlu Deprem Sigortası Hakkında Bilmeniz Gereken Hususlar

DASK Kapsamında Yer Alan Binalar
Kredi ile yapılan mesken binalar, kat mülkiyeti kanunu kapsamında yer alan kısımlar, doğal afette hasar gören ve sonra devlet tarafından yaptırılan yapılar, taşınmazlar üzerinde mesken olarak yapılmış binalar DASK kapsamında değerlendiriliyor.
Deprem Sigortası Poliçesiyle Sunulan Teminatlar
Zorunlu deprem sigortasıyla sadece deprem anındaki hasarlar değil tsunami, yer kayması, yangın ve infilak gibi doğal afetler karşısındaki yıkımlar da karşılanıyor. Üstelik evin baca, asansör, sahan, bahçe duvarı, temel, çatı, koridor ve merdiven gibi hemen hemen tüm eklentilerine teminat sağlanıyor.
DASK Sigortası Başvuru İşlemleri
Günümüzde DASK poliçesindeki teminat tutarları, yapıların maliyetlerine kıyasla artış gösterebiliyor. Haliyle her yıl poliçede yazan teminat tutarlarında farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Ayrıca hesaplama esnasında DASK güvencesinin sadece konutlar ve eklentileri için yapılabileceği de mutlaka bilinmesi gerekiyor. Yani arsa gibi boş arazilere deprem sigortası uygulanmıyor. Başvurunun gerçekleştirebilmesi için binanın bulunduğu adres, iletişim bilgileri, konutun kat sayısı, TC Kimlik numarası, yapının türü, hasar durumu gibi birtakım önemli bilgilerine ihtiyaç duyuluyor.
DASK ile tüm konutlar güvende! Siz de yuvanızı olası doğal afet durumlarına karşı koruma altına almak istiyorsanız hemen Generali online platformunu ziyaret edebilirsiniz. Zorunlu deprem sigortası için müşteri destek hattını arayabilir veya sigorta teklifi al formunu doldurabilirsiniz. Vereceğiniz bilgilerin sonucunda kolayca DASK ürününe sahip olabileceksiniz.