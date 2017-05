1 ay önce şehit olan babasının adını taşıyacak

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Harun Şenözüar'ın eşi Melek Şenözüar, eşinin şehadete ulaşmasından 1 ay sonra erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğe, şehit Uzman Çavuş'un vasiyeti üzerine Harun ismi konuldu

Çukurca ilçesi Kaletepe bölgesinde PKK'lı teröristlerce askeri araca yönelik saldırıda ağır yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesinde 17 Nisan'da şehit düşen Harun Şenözüar'ın o zaman 8 aylık hamile olan eşi Melek Şenözüar'ın dün doğum sancıları başladı.



İzmir'in Torbalı ilçesi Karaot Mahallesi'ndeki evinden 112 acil servis ambulansıyla alınan Şenözüar, Torbalı-Kemalpaşa karayoluna inen helikopter ambulansla Medical Park İzmir Hastanesi'ne götürüldü.



Valinin eşi de doğuma katıldı

"Şehit arkadaşlarına imreniyordu"

Melek Şenözüar, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı eşi Dilek Didem Ayyıldız'ın da katıldığı normal doğumda 3 kilo 470 gram ağırlığındaki erkek bebek dünyaya getirdi.Şenözüar yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu, eşinin de her zaman yanlarında olduğuna inandığını belirtti.Eşinin askerliği sevdiğini ve şehit olmayı çok istediğini ifade eden Şenözüar, şunları söyledi:"Her şeyi konuştu. 'Bu görevden belki gelemem, tabutum gelir, çocuğumuzun ismini Harun koy.' dedi. Onun da asker olmasını istiyordu. Eşimin şehit olmasından bir ay sonra dünyaya geldi. Oğlumun da babası gibi asker olmasını istiyorum. O bizimledir, buna inanıyorum. Eşyaları geldiği zaman cüzdanında oğlumun ultrason resmi vardı, yanında taşıyormuş. Ruhen her zaman yanımızda, vatan sağ olsun."Çocuğuna hem anne hem de baba olacağını, devletin tüm imkanlarıyla her zaman yanlarında bulunduğunu aktaran Şenözüar, şöyle devam etti:"Güçlü bir insanım ben, eşim de bunu biliyordu. Aynı şekilde düzenimiz devam edecek. Çocuğumuza hem anne hem de baba olurum. Asker eşi ya da nişanlısı olmak çok başka bir duygu. Eşim normal bir ölüm istemiyordu. Kendi şehit olan arkadaşlarına imreniyordu. 1 ay öncesinde şehit olan teğmeni için 'İnşallah timimiz cennette buluşacak.' diye yazmıştı. Allah her şeyin sabrını veriyor. Her zaman ayaktayız çok şükür. İnşallah mutlu olmayacaklar, başaramayacaklar, eşim de hep bunun inancındaydı."Şehidin babası Hamdi Şenözüar ise torununun oğlu Harun'un bebekliğine benzediğine işaret ederek "Allah bir ay önce oğlum Harun'u şehit olarak kabul etti. Rabb'im bir ay sonra bu sefer de bize ufak Harun'umuzu yolladı. Vatan sağ olsun. Torunumun büyümesini görmek, onun da asker olmasını isterim." dedi.Medical Park İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Gülin Okay, bebek ile annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.Hastanenin Genel Müdürü Veysi Kubba da Harun bebek ve annesine hayat boyu ücretsiz sağlık hizmeti verileceklerini kaydetti.