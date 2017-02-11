1 doların kaynağını açıklayan muhasebeci, tahliye edildi

İş yerinde 1 dolar bulununca tutuklanan muhasebeci, 1 doların kaynağını açıklayınca tahliye edildi

Muhasebeci E.D., işyerindeki çekmecesinde 1 dolar bulununca İzmir'deki FETÖ operasyonu kapsamında tutuklanmıştı. 103 gün boyunca muhasebeci E.D., sırf çekmecesinde 1 dolar bulunduğu için cezaevinde yattı.



E.D.'nin avukatı Taşkın Kangal, 1 doların müvekkilinin oğlunun sünnet düğününde takıldığını söyledi ve düğünde çekilmiş bir fotoğrafı mahkemeye sundu. Fotoğraf üzerinde yapılan incelemede, çekmecede bulunan bir dolar ile fotoğraftaki bir doların aynı para olduğu tespit edildi. İnceleme sonrası gelen rapor üzerine mahkeme, 103 gün boyunca hapiste yatan muhasebeciyi tahliye etti.







Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Kangal, müvekkilinin o parayı hatıra olması amacıyla çekmecesinde sakladığını söyledi. FETÖ operasyonları kapsamında müvekkilinin de adının polise verildiğini belirten Kangal, polisin de bunun üzerine müvekkilinin işyerine baskın yaptığını ve yapılan aramada çekmecede bir dolar bulununca, müvekkilinin tutuklandığını söyledi. Kendilerinin de uzun uğraşlar sonunda o bir doların düğünde takılan bir dolar olduğunu ispat ettiklerini belirten Kangal, sonrasında da müvekkilinin tahliye edildiğini söyledi.