1 Nisan'da hat değişecek

Cumhur İttifakı'nın Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, minibüs direksiyonuna geçti ve şaşkın bakışlar arasında gaza bastı

Klakson sesleri ve alkışlar arasında Prenlik Mevkiine giren Başkan Adayı Yılmaz, ulaşım sorununu çözeceği sözünü verdi. Gaziemir'in sorunlarını da çözüm yollarını da iyi bilen Cumhur İttifakının Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, çözüm önerilerini açıkladı. Yılmaz, şehir içi ulaşımın bel kemiği olan bir minibüsün direksiyonuna geçti. İlçe merkezinden topladığı vatandaşları klakson ve alkış sesleri arasında girdiği Prenlik Mevkiine götürdü.

Adnan Menderes Havalimanı'na yakın ama şehir içi ulaşım mağduriyeti yaşayan bir mevkide yaşamanın zorluklarına dikkat çeken Cumhur İttifakı'nın Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, Prenlik Mevkii halkına ulaşım müjdesi verdi. Yılmaz, "Sevgi Mahallemizin Prenlik mevkiinde yaşayan kardeşlerimi sık sık ziyaret ediyorum. Geçmişten günümüze uzanan sıkı bir dostluğumuz mevcut. Bana intikal eden sorunlarını çözmek için gece gündüz çalıştım. Ulaşım mağduriyetlerinin çözümü için yerel yönetimlerin nerede ise her kademesine bilgi verdik. Yazılar yazdık. Olmadı. Sorunun çözümü için 31 Mart yerel seçimleri bir dönüm noktası olacak. Söz veriyorum. 1 Nisan tarihinde şehir içi ulaşım minibüs hattı Prenlik'deki vatandaşlarımıza hizmet sunmaya başlayacak" dedi.