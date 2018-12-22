1 yılda 16 bin ziyaretçi

İzmir’in Foça İlçesi’nde 2007 yılında hizmete giren Foça Denizcilik Merkezi'ni 2018 yılında 16 bin’e yakın vatandaş ziyaret etti.

1 yılda 16 bin ziyaretçi
22 Aralık 2018 Cumartesi 16:14

Denizcilik ve Kıbrıs başlıklı iki ayrı bölümden oluşan DTSYM’nin son ziyaretçileri Foça Necla Midilli Merkez Orta Okulu öğrencileri ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri oldu.

Öğrencilere; Denizciliği  tanıtma,sevdirme,özendirme ile müze kavramı öğretme projesi  kapsamında  düzenlenen ziyarete,  Foca İlçe Milli Eğitim Müdürü  Yüksel Akar, Milli Eğitim Şube Müdürü Haluk Demirağ, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü  İclal Bonneval  Koçdar ve Necla Midilli Merkez Orta Okulu Müdürü Ercan Akgün de katıldı.

Katılımcılara; Atatürk ve Denizcilik, Foça Deniz Tarihi ve Deniz Yaşamı olarak üç kısımdan oluşan Denizcilik Bölümü ve Cumhuriyet ve öncesi döneme ait Deniz Kuvvetleri Komutanlığının gelişimi ile birlikte Kıbrıs çıkarmasına ait tarihi anıları barındıran Kıbrıs Bölümlerinde bulunan öğelerin anlatımı ve denizciliğe ilişkin bilgiler aktarıldı.

Konukları bilgilendiren Deniz Albay İskender Tunaboylu; DTSYM’nin 2007 yılında öncelikle genç ve çocuklar olmak üzere tüm ziyaretçilere denizcilik bilinci aşılamak, denizciliği sevdirmek ve tanıtmak amacıyla hizmete girdiğini, yapılan tadilat sonrasında 23 Nisan 2018 tarihinde halkın ziyaretine tekrar açıldığını söyledi. Dz. Alb. Tunaboylu; “ Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli olarak Foça bölgesinde bulunan tüm öğrencilerin DTSYM’yi ziyaretleri planlanmıştır. Yeniden restore edilen merkezi 2018 yılı içinde toplam 15 bin 634 kişi ziyaret etmiştir.” dedi.

Ziyaretin sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #foça #denizcilik merkezi
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