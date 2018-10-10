10 Ekim saldırısında ölenler İzmir'de anıldı

Ankara Garı'nda 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın bombalı saldırısında 103 kişinin yaşamını yitirmesinin üçüncü yıl dönümünde, İzmir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri anma etkinliği düzenledi

10 Ekim saldırısında ölenler İzmir'de anıldı
10 Ekim 2018 Çarşamba 13:15

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı'nda yapılan saldırıda hayatını kaybedenleri andı. Saldırıda ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu '10 Ekim'i unutmayacağız unutturmayacağız' pankartı açan grup üyeleri, 'Katil IŞİD', 'Biz çocuklarımıza barış bırakacağız ya siz' sloganları attı. Polis ise olumsuz bir durumunun yaşanmaması için caddede TOMA ve çevik kuvvet ekipleriyle güvenlik önlemi aldı.

Açıklamanın ardından anma etkinliği olaysız sona erdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #10 ekim saldırısı #ankara gar saldırısı #izmir 10 ekim anma
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