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    • 10 Kasım'da Atatürk'e, annesinin mezarından çiçekler gidecek

    Ulu Önder Atatürk’ün en değerli emaneti Zübeyde Hanım’ın kabrinin bulunduğu Karşıyaka, 10 Kasım’da annesinden oğluna çiçekler götürecek. Karşıyaka Belediyesi tarafından Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’na ekilen 500 adet kasımpatı, Ata’nın 78. ölüm yıldönümünde Karşıyakalılarca Anıtkabir’e sunulacak. Başkan Akpınar “İlk defa bir anne, ölüm yıldönümünde, oğluna, kendi mezarındaki çiçekleri gönderecek” dedi

    26 Eylül 2016 Pazartesi 13:50
    10 Kasım'da Atatürk'e, annesinin mezarından çiçekler gidecek
    Karşıyaka Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 78. ölüm yıldönümünde, Anıtkabir’i annesi Zübeyde Hanım’ın mezarında yetişen çiçeklerle bezeyecek. 10 Kasım’da Ata’ya armağan edilecek 500 adet kasımpatı çiçeğinin tohumu, duygu dolu bir törenle Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’na ekildi.
     
    7’DEN 70’E ATATÜRK SEVGİSİ

    Törene, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın yanı sıra CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Çağrı, Muhtarlar Derneği Başkanı Fuat Pusat ve muhtarlar, Belediye Meclisi üyeleri,  TEMAD Karşıyaka Şube Başkanı Hüseyin Akbaş, anaokulu öğrencileri ve 7’den 70’e onlarca Atatürk sevdalısı katıldı. Katılımcılar, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunun ardından, çocuklarla birlikte tohumları Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nın toprağıyla buluşturdu. Başkan Akpınar, gerekli izinlerin alınmasının ardından Anıtkabir'e de tohum ekeceklerini, o çiçekleri de Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım'ın mezarına getireceklerini söyledi.
     
    “DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK”

    Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Dünyada hiçbir ülke, geleceğini bir anne ile oğlu sayesinde çizmedi. Dünyada hiçbir kent, bir anne ile oğlu ile bu kadar özdeş hale gelmedi, kimliğini onlarla tanımlamadı. O anne Zübeyde Hanım, o oğul Mustafa Kemal Atatürk’tür. O ülke Türkiye, o kent İzmir’dir, Karşıyaka’dır. Zübeyde Annemizin aziz toprağına ektiğimiz çiçekler, Karşıyaka’nın değerlerinin bir simgesi olarak yetişecek ve biz onları “Karşıyaka Duruşu ve Kararlılığı”yla, Mustafa Kemal Atatürk’ümüze armağan edeceğiz. Ata’mıza, en kıymetlisinden, annesinden demet demet çiçekler götüreceğiz. Bu girişimin ne kadar anlamlı olduğunu, tarih kitapları mutlaka yazacak. Çünkü başlattığımız bu güzelliğin, dünyada bir örneği daha yok” dedi.
    Anahtar Kelimeler: Atatürk, Karşıyaka, Atatürk çiçek

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