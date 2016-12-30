10 metre arayla konulan iki tüp İzmir'de panik yaşattı

İzmir Konak'ta yol ortasına bırakılan tüpler büyük panik yaşattı

İzmir Konak'da caddeye konulan tüpler paniğe neden oldu. Çınarlı mahallesinde iki mutfak tüpünün 10 metre ara ile sokağa bırakıldığını gören çevre sakinleri durumdan şüphelenerek olayı polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldı, yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Aynı zamanda sokaktan geçen İZBAN seferleri de durduruldu.



Bomba imha uzmanları olay yerine geldi. Bomba imha robotu ile tüpleri inceleyen uzmanlar bir olumsuzluğa rastlamadı. Bunun üzerine yol trafiğe yeniden açıldı. İZBAN seferleri de yarım saat aksaklıktan sonra normale döndü.



Polis tüpleri kimin koyduğunu araştırıyor.