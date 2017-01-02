10 milyon TL'lik Park İzmir, açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bayraklı’daki 40 dönüm alan üzerine kurduğu Park İzmir; yenilikçi tasarımı, ışık düzenlemeleri ve her yaş grubuna uygun spor-eğlence alanlarıyla İzmirlilerin yeni tutkusu olacak. 10 milyon liraya mal olan park, Cumartesi günü hizmete açılacak

Gerçekleştirdiği yeşil alan düzenlemeleriyle kentlilere soluk aldıracak park ve rekreasyon alanları oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi’nde yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alan üzerinde modern ve yenilikçi bir anlayışla tasarladığı ‘Park İzmir’i 7 Ocak 2017 Cumartesi gününden itibaren kullanıma açacak.



Ankara Caddesi paralelinde, Hamdi Dalan kavşağı yanında yer alan Park İzmir, 7’den 70’e her yaş grubuna uygun aktivite alanları, çocuk oyun ve spor alanları ve yeşil alan düzenlemeleriyle bölgede yaşayanların hem dinlenme, hem eğlenme hem de spor yapma ihtiyaçlarına cevap verecek. İzmir’in yeni parkı, yapılan ışık düzenlemeleri ise gecelere de ayrı bir renk katacak.



Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 10 milyon liraya mal ettiği, 4 etap halinde projelendiren parkın içerisinde ‘Park İzmir’, ‘Park İzmir Kaykay’, ‘Park İzmir Çocuk’ ve ‘Park İzmir Çamlık’ bölümleri bulunuyor.





Hem havuz hem amfitiyatro



Kentin en nitelikli parklarından biri olacak Park İzmir’in ana girişinde, ziyaretçileri manolya ağaçları ile gölgelenen bir meydan karşılıyor. Bu meydanda gezenler için su perdesi ile serinleyecekleri bir su arkadı ve çocukların oyun oynayabileceği üzeri fıskiyeli bir kuru havuz yer alıyor. Söz konusu havuz, suyu kesildiğinde bir meydana dönüşerek çeşitli etkinliklere imkan tanıyor. Ayrıca parkın içinden geçen su kanalı ise sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlere soluk aldıracak.



Parkta ikinci bir havuz da, amfi tiyatronun bulunduğu alanda yer alıyor. Etkinlik zamanlarında havuzun suyu kesilerek, alan amfi tiyatroya dönüşüyor. İzmir’in simgesi palmiye ağaçları ile planlanan bu bölüm, aynı zamanda yol aksında da devam ediyor. Park içerisinde bisikletseverler ve yürüyüş-koşu yapmak isteyenler için dut ağaçları ile gölgelenen ve tüm alanı çevreleyen yollar da hazırlandı. Bu yollar, Park İzmir’i Şehit Hakan Ünal Parkı’yla birbirine bağlıyor. Modern oyuncaklarla donatılarak engelli çocukların da kullanımına uygun olarak hazırlanan çocuk oyun parkı ise tarçın ağaçları ile gölgeleniyor.





Macera burada



Park İzmir, yeşil alan düzenlemelerinin yanısıra skate park, macera oyun parkı gibi değişik aktivite alanlarıyla özellikle macera tutkunu çocuk ve gençler için bir cazibe merkezi olacak. Skate Park’ta, kaykay ve paten yapmayı seven gençler hoşça vakit geçirecek. Kum zemin üzerine hazırlanan ahşap görünümlü macera oyun parkı ise parkın en ilgi çeken noktalarından biri olacak. Dökme kauçuk zeminli bir çocuk oyun alanıyla birlikte, korunan çam ağaçlarının altına çim tepelerden oturma alanları hazırlanıyor. Parkın bu bölümünde bir süs havuzu da yer alıyor.



800 ağaç dikildi



İzmir Park’ta, mevsim değişikliklerine göre farklı renk ve koku özelliklerine sahip olan gravilya, çınar, mabet ağacı, sığla ve meşe gibi büyüdükçe anıt ağaç formuna ulaşabilecek ağaçlar ile sedir, çam, pembe çiçekli akasya, ıhlamur, palmiye türlerinde olmak üzere toplam 800 adet ağacın yanı sıra yaklaşık 32 bin adet çalı ve yer örtücü bitki yer alıyor. Çevrenin ihtiyacı da göz önünde bulundurularak planlanan otoparkların üzerini pembe çiçekli akasyalar süslüyor.



Teknoloji sevenler de unutulmadı



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin birçok noktasında hizmete sunduğu ücretsiz wi-fi erişimi ile usb şarj noktaları hizmeti, Park İzmir’de de yer alıyor. Güvenliğin kamera sistemiyle sağlandığı parkta, kendi kendini temizleyen akıllı WC'ler de kuruluyor.