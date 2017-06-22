10 yaşındaki kızı tacizden 15 yıl hapis istemiyle yargılanıyor

İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde beyaz eşya teknisyeni 29 yaşındaki T.B., 10 yaşındaki N.S. adlı kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına başlandı

Olay, geçen 20 Mayıs'ta Yamanlar Semti 7020 Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. T.B.'nin gittiği markette dondurma reyonu önünde iki kız çocuğundan N.S.'ye elle tacizde bulunası güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler tarafından fark edilen T.B. hemen uzaklaştı.



Taciz görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan bir kişi, failin bulunması için çağrıda bulundu. Polis ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelinin 29 yaşındaki T.B. olduğunu belirledi. Üç gün sonra gözaltına alınan T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Nesri Sumru Tunç Emeklioğlu, sanık T.B. hakkında İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün yapılan ilk duruşmasına tutuklu sanık T.B., mağdur N.S., babası M.Z.S., avukatları Fatih Fidan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy ile sanığın avukatı Vedat Kolukısa katıldı. Sanık ifade vermeden önce mağdurun avukatı, küçük kızın etkilenmemesi için mahkeme salonunun dışına çıkmasını talep etti. Savcı da talebin uygun olduğunu belirterek küçük kızın dışarı çıkarılmasını istedi. Mahkeme Başkanı Orhan Balbal da sanık ifade verirken, mağdur N.S.'nin dışarı çıkarılmasına karar verdi.



Sanık T.B. savunmasında, olay günü içki içtiğini, markette dar alandan geçerken elinin yanlışlıkla kızın poposuna değdiğini öne sürdü. T.B., "Çok alkol almıştım. Alkolün etkisiyle dolaştığım yerleri hatırlamıyorum. Mağdureyi de ilk kez duruşma salonunda gördüm. Daha önceden de tanımıyorum. Polisin bana gösterdiği görüntülerdeki kişi benim. Elimde de şişe var. Elimin yanlışlıkla poposuna çarptığı görülmekte. Bunu da isteyerek yapmadım" dedi. Küçük bir çocuğa tacizde bulunacak kişi olmadığını ileri küren T.B., "Bu olayı da hatırlamıyorum. Mağdure evladım yaşımda. Suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.



Tacize uğrayan N.S.'nin annesi G.S., sanığa tepki göstererek, "Senin yüzünden çocuğum bu oalayın ardından okula gidemiyor. Sen oradan çıkma, seni öldürürüm" diye bağırdı. Mahkeme başkanının uyarısı ile G.S. konuşmasını kesti.



N.S.'nin babası M.Z.S. olay günü kızını dondurma alması için markete gönderdiğini belirterek, "Kızım döndüğünde 'Bana beni bir adam sıkıştırdı, her tarafıma dokundu. Annem, babam, amcam, kardeşim var deyince beni bıraktı, kaçıp eve geldim' dedi. Sanık T.B., benim kızımın yanı sıra 3 farklı küçük kızı da taciz etmiş, onları gördüm kamera kayıtlarından. Mahkemenize bu görüntüleri de vereceğim. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.



Mahkeme Başkanı Hakim Orhan Balbal, daha sonra sanığı duruşma salonundan çıkarttı, küçük N.S. salona alındı ve çocuk psikologu gözetiminde yaşadığı olayı anlattı. N.S., "Marketten çıktığımda popoma elledi. Yanlışlıkla elledi sandım, yoluma devam ettim. Sanık beni takip etmiş, marketin ilerisinde duvarda beni sıkıştırdı. Yine popoma elledi ve okşadı. Ben 'Annem, babam, amcam, kardeşim var' deyince beni bıraktı. Kurtulunca koşarak eve geldim. Çok korktum" diye ifade verdi. Psikolog Deniz Koçoğlu da "Mağdurenin zihinsel ve fiziksel görünümü yaşına uygundur. Görüşme öncesi bana anlattıkları ile duruşmada anlattıkları tutarlıdır. İfadelerine itibar edilebileceği kanaatindeyim" diye konuştu.



Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına ve diğer mağdurları taciz ettiğine ilişkin görüntülerin mahkemeye sunulmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

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