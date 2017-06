10 yaşındaki Yusuf için protez el yaptılar

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan ve doğuştan sol eli olmayan 10 yaşındaki Yusuf Tolga, Bahçeşehir Koleji İzmir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinin tasarlayıp sadece 50 liraya ürettiği mekanik protez el yardımıyla hayaline kavuştu. İlkokulda okuyan Yusuf Tolga, Türkiye'de ilk kez lise öğrencilerinin 3D yazıcıda ürettikleri protez el yardımıyla artık sol eliyle de annesinin elini tutabiliyor, saçlarını okşayabiliyor

Güzelbahçe'deki Bahçeşehir Koleji İzmir Fen ve Teknoloji Lisesi 10'uncu sınıfta eğitim gören Barış Söylemez, bir gazete haberinde, ABD'de, 3D yazıcılar yardımıyla protez el çalışmalarının çocuk düzeyinde yapılabildiğini okuyunca harekete geçti. Elektronik ve yazılıma meraklı Söylemez, heyecanını, aile hekimi babası Aydın Söylemez ve sınıf arkadaşları Oğuz Alp Duran, Berk Dayanır ile Arda Ceylin İnci'yle paylaştı. Birlikte yapılan araştırma sonucunda, herhangi bir nedenle elini veya parmaklarını kaybeden çocuklara protez ve robot el desteği veren İstanbul'daki Robotel Platformu'na ulaşıldı.



Tamamen gönüllülerden oluşan, Türkiye'nin 'Yardım Eli' Hareketi sloganıyla hizmet veren platform üyeleriyle irtibata geçen 16 yaşındaki lise öğrencileri Söylemez, Duran, Dayanır ve İnci, altı ay boyunca platformun İstanbul ve Ankara'daki şubelerinde eğitim aldı. Liseli gençler, bu süreçte, bin 200 kişide bir görülen ABS rahatsızlığına bağlı doğuştan sol eli olmayan Yusuf Tolga ile tanıştı. İzmir'de yaşayan muhasebeci annesi Ebru Tolga'nın platforma robot el talebinde bulunduğu 10 yaşındaki Yusuf Tolga, yaşamını kolaylaştıracak liseli ağabey ve ablalarıyla kısa sürede kaynaştı. Bir ay süren ölçüleme, baskı ve montaj çalışmaları sonucunda ise Türkiye'de ilk kez liseli gençlerin sadece 50 liraya ürettiği protez (robot) el, Yusuf Tolga'nın sol eline takıldı.Protez eli takılınca mutluluğu yüzüne yansıyan, sevincini liseli ağabey ve ablalarıyla paylaşan Yusuf Tolga, ilk iş olarak annesinin elini tutup tokalaştı, saçını okşadı. Annesini ve kendisini izleyenlere duygu dolu anlar yaşatan Yusuf Tolga, "İlk isteğim sol elimle de annemin elini tutup saçını okşamaktı. Bunu yaptım artık çok mutluyum. Benim gibi çocukların ellerinin olması için bende ağabey ve ablalarım gibi çalışıp okuyacağım" dedi.Oğlunun yaşamının kolaylaşmasına tanıklık eden Ebru Tolga ise mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:"Doğumla birlikte öğrendik, sol eli olmadığını görünce şoke olduk. Birçok doktora gittik. Yapılacak hiçbir şey olmadığını söylediler. Bizde internetten aramaya başladık. Oyun çocuğu olduğu için işlevsel bir proteze ihtiyacımız vardı. Araştırırken Robotel Platformunu bulduk ve şu an bu haldeyiz. Artık yapamıyorum, edemiyorum şikayeti kalmadı. Bir şeyleri tutacak. Robot elini ilk gördüğünde anne elini tutayım diye tepki verdi. Başımı okşamaya çalıştı. Sadece sağ eliyle değil sol eliyle de bunu yapmak istiyordu. Artık yapabiliyor ve çok mutlu. İnşallah ihtiyaç duyan her çocuğa çare olur."Yusuf'a takılan protez eli üreten gençlerden Barış Söylemez, hem heyecanlı hem de mutlu olduklarını söyledi. Söylemez, "Eli olmayan bir çocuğa robot el takarak mutluluğuna ortak olduk. Başarılı olduğumuz için çok mutluyum. Bundan sonra Yusuf gibi çocuklara faydalı olmak için çalışacağız" dedi.Amaçlarının insanlara faydalı olmak olduğunu dile getiren Oğuz Alp Duran da, "Bu sürece başlama nedenimiz insanlara yardımcı olmak ve 3D teknolojisinde neler yapabileceğimizi görmekti. Mühendislikle çok bağlantılı bir iş olduğu için öğrenmek istedik. Ayrıca bir insana yardım etmek kadar da bizleri mutlu edecek başka bir şey yoktu" diye konuştu.Ada Ceylin İnci de, "Çok duygulandım. Yusuf, ilk taktığında birden çok mutlu oldu. Benim de gözlerim doldu" dedi.Berk Dayanır ise, "Umarım birçok insanı daha mutlu ederiz. Yusuf, 18 yaşına gelinceye kadar yeni ellerini yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca Yusuf dışında yardım ettiğimiz insan sayısını arttırmayı hedefliyoruz" dedi.Bahçeşehir Koleji İzmir Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Timothy Timur, ayda bir robotik el yapma durumuna geldiklerini belirterek, "Türkiye'de ilk defa lise öğrencileri robot el üretti. Eli taktığımız Yusuf, bizim de evladımız. Liseye geldiğinde o da böyle üretimlerde bulunacak "dedi.Çalışmalarında lise öğrencilerine eşlik eden aile hekimi Aydın Söylemez ise 18 yaşına kadar çocuklara sabit protez takmanın zor olduğunu söyleyerek, "Her sene büyüdükleri için sürekli proteze ihtiyaç duyuyorlar ve çok pahalı. 10- 15 bin dolara mal oluyor. Ailelerin her sene bunu vermeleri mümkün değil. 3D yazıcıyla bu maliyeti 50 liraya indirmek mümkün. Bu tip çalışmalar desteklenmeli, her çocuğun hakkı bu" diye konuştu.