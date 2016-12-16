10 yılda 25 ülke gezen İzmirli teyzeye teklif yağıyor

İzmir'de eşinin kıskançlıkları nedeniyle kapının önüne bile çıkamazken, şimdi dünyayı gezen bir seyyaha dönen 60 yaşındaki Ayşe Kurucu, kendi deyimiyle 'özgür kız' oldu. Eşinden ayrıldıktan sonra 10 yılda 25 ülkeye gitti. O ülkelerde çektirdiği fotoğrafların bulunduğu makineyi kaybedince hayatı değişti. Sosyal medyada fenomen haline gelen 'Ayşe Teyze', reklam ve dizi teklifleri alıyor

İzmir'de yaşayan ev hanımı, 3 çocuk annesi Ayşe Kurucu, eşinin kıskançlıkları yüzünden kapı önüne bile çıkamadığı günlerden şimdi dünyayı gezen seyyaha dönüştü. 10 yılda 25 ülkeyi gezdi. Herkesin 'Ayşe Teyze' diye seslendiği Ayşe Kurucu'nun bu özelliği, geçen Temmuz ayında gittiği Ayder Yaylası'nda ayağını burktuğu için bindiği araçta fotoğraf makinesini unutmasıyla ortaya çıktı. Makineyi bulan çift, içindeki fotoğraflara bakınca şaşırdı. Sosyal medya üzerinden fotoğrafları yayınlayıp Ayşe Kurucu'yu 5 ay sonra bulan çift, İzmir'e gelip fotoğraf makinesini teslim etti.



TV'LERDE PROGRAMLARA ÇIKACAK



Çiftin sosyal medyada yayınladığı gittiği ülkelerde çektirdiği fotoğraflarla kısa sürede binlerce kişi tarafından tanınan Ayşe Kurucu, televizyon dünyasının da dikkatini çekti. Ayşe Kurucu'ya ulaşan bazı yapımcılar reklam filmi ve dizi teklifinde bile bulundu. Gördüğü ilgiden makinesi bulununcaya kadar haberdar olmayan Ayşe Kurucu şunları anlattı:



"Meşhur olmuşum ama akıllı telefonum olmadığı için hiç haberim olmadı. Fotoğraf makinesini kaybettiğim zaman çok üzüldüm. Çünkü içerisinde bir daha gidemeyeceğim ülkelerde çektirdiğim fotoğraflar vardı. Bulununca çok sevindim. Benim çevrem zaten genişti. Şimdi daha da genişledi. Arayan soran çok. Ben de bundan çok memnunum. Reklam ve bazı küçük rollerde dizi teklifi bile geldi. Hatta bazı programlar beni konuk olarak çağırıyor. Önümüzdeki günlerde oralarda çıkacağım. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Hayat ne gösterir bilmem."



TAM BİR 'ÖZGÜR KIZ' OLDUM



Gördüğü ilgi karşısında memnuniyetini gizlemeyen Ayşe Kurucu sözlerini şöyle sürdürdü:



"Eşimden ayrıldıktan sonra tam bir 'özgür kız' oldum. Ben gezmeyi incelemeyi çok severim. Gittiğim yerlerde gördüklerim karşısında çok heyecanlanıyorum. Büyük sevinç yaşıyorum. Gezilerimde 'canım kızım' dediğim fotoğraf makinemi de yanımdan ayırmam. Güzel gördüğüm şeyleri hemen çekerim. Bundan sonra İspanya, Çin ve Japonya'yı merak ediyorum. Buraları da ziyaret etmek isterim. İlkbaharda havalar ısınmaya başladıktan sonra planlarımızı uygulamaya koyarız."