100 motosikletli 3 ay önce ölen liseli Bora Aşçılar'ı andı

İZMİR’de 3 ay önce alkollü bir sürücünün otomobille çarpması sonucu ölen 16 yaşındaki Bora Aşçılar, İzmir Motosiklet Kulübü üyeleri tarafından anıldı

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda üç ay önce 103 promil alkollü ve aşırı hız yapan sürücü kullandığı otomobille, Rota Koleji’nde lise öğrencisi olan ve müzisyenlik yapan 16 yaşındaki Bora Aşçılar’a çarparak ölümüne neden oldu. Bora Aşçılar’ın anne ve babası acılarını bile yaşayamadan, başka gençlerin alkollü sürücülere kurbanı olmaması için mücadele başlattı. Aile, öncelikle alkollü sürücülere karşı Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde ‘Bora Yasası’nın çıkarılması için birçok girişimlerde bulundu. Bunun ardından Bora Aşçılar’ın arkadaşları, Change org. sitesinde “Başka Boralar Ölmesin' sloganı altında imza kampanyası başlatarak, 20 bin imza topladılar.İzmir Motosiklet Kulübü Başkanı Salih Özsüvariler 'Başka Bora’lar ölmesin' kampanyasına tam destek vererek, yaklaşık 100 motosikletle Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda toplanıp, kortejle birlikte Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’na gitti, Bora’nın kaza geçirdiği yere çelenk bıraktı. Motosikletçiler, üzerinde 'Başka boralar ölmesin', 'Alkollü olarak işlenen kazalar, kaza değildir', 'Bora'nın ölümü kaza değil cinayettir', 'Bora'mız kabirde bizler peşindeyiz', 'Trafikte Bora yasası için el ele', 'Alkollü olarak işlenen ölümlü kazalar ağır ceza mahkemelerinde görülmelidir' yazılı siyah pankartlar açtı.Baba Osman Aşçılar, "Trafikte alkollü olarak yapılan her kaza cinayettir. Çünkü sürücü alkollü bir şekilde aracına binmiş ve bu cinayetin oluşumu için her şeye hazır durumdadır. Yapacağı en ufak hata birçok can ve canlara mal olacağı açıkça bellidir. Buna bağlı olarak alkollü sürücülerin işledikleri bu cinayetler ve neden olanların kesinlikle Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanması gerekmektedir" dedi.