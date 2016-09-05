Eşyaları teslim edildi



Kazı, tarihinde dördüncü kez durdu

Haber Kaynağı: DHA

Avusturya Arkeoloji Enstitüsü'nün 100 yılı aşkın süreden bu yana İzmir'in Selçuk İlçesi'ndeki Efes Antik Kenti'nde yürüttüğü Efes kazıları, ani bir kararla durdu. Neden olarak, son dönemde Türkiye ile Avusturya arasında süren siyasi gerginlik gösterildi. Kazılar, Dışişleri Bakanlığı'nın 31 Ağustos 2016 tarihli yazısıyla, normal çalışma döneminin bitmesine 2 ay kala iptal edildi. Bu yılın başlarında, Avusturyalı Doç.Dr. Sabine Ladstatter başkanlığında başlayan dönem kazılarında çevre düzeni, koruma, restorasyon, konservasyon ve yayın ağırlıklı çalışmalara izin verilmişti. Dışişleri Bakanlığı'nın yazısını Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri kazı heyetine tebliğ etti.Avusturya ekibinin 3 ayrı bölgede yürüttüğü kazı alanına giden Selçuk Efes Müzesi Müdürü Cengiz Topal ve bakanlık görevlileri, 3 kazı noktasını teslim aldı. Yamaç evleri, Efes içerisindeki Meryem Ana Kilisesi ve Efes üst kapı yakınında kazıların yürütüldüğü bölgelerde bulunan kazı evine ait eşyalar toplatılıp, Avusturya Kazı Evi yetkililerine teslim edildi. Avusturyalı arkeoloji ekibinin kullandığı kazı evinin ise gelecek talimatlar doğrultusunda mühürlenebileceği belirtildi. Avusturya kazı ekibine önümüzdeki yıl kazı izni verilip verilmeyeceğinin ise gerilimin sürüp sürmemesine bağlı olduğu belirtildi. Avusturyalı Doç.Dr. Sabine Ladstatter ile Türk yetkililer açıklama yapmaktan kaçındı.Efes Antik Kenti'nde 1893 yılında Viyana Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümü öğretim üyesi Ordinaryus Prof.Dr. Otto Bendrof'un başlattığı kazılar için Avusturya Arkeoloji Enstitüsü kurulmuş ve günümüze kadar kazıları yürütmüştü. Geçen süre içerisinde 1909-10, 1914-25 ve 1936-53 yılları arasında üç kez ara verilen kazılar, dördüncü kez durdurulmuş oldu.Türkiye ile Avusturya arasındaki gerginlik, geçen temmuz ayı sonlarında, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Schwechat Uluslararası Havalimanı'ndaki panoda "Türkiye tatili sadece Erdoğan'ı destekler" yazısı ile başlamış, Ağustos ayı ortalarında ise aynı panolardan Türkiye'deki cinsel istismara yönelik bilgilendirme ile doruğa çıkmıştı. Avusturyalı politikacıların gerilimi arttıran ve Türkiye'nin Avrupa Birliğinde yer almaması gerektiği yönündeki açıklamaları üzerine Türkiye, Viyana Büyükelçisini Ankara'ya çağırmıştı.