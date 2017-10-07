1000 yıllık ağacın yağı açık arttırmaya

Seferihisar Belediyesi ilçe genelinde bin yaşın üzerinde 150 zeytin ağacını tespit etti ve 'Bilge Ağaç' adını verdi. Bu ağaçlardan toplanan zeytinlerden özel yöntemlerle elde edilen zeytinyağları, müzayedeyle satılacak

Seferihisar Belediyesi, 15 Ekim Pazar günü Teos Antik Kenti'nde yapacağı müzayedeyle asırlık zeytin ağaçlarından çıkan zeytinyağlarını görücüye çıkaracak. Özel olarak toplanan, geleneği bozulmadan sıkılan ve şişelenen tarih kokulu yağların satışı açık arttırmayla gerçekleşecek.



Nice hikayelere tanık, nice sofralara konuk, emek, aş olmuş, Fatih İstanbul'u fethetmemiş, Kanuni Sığacık Kalesi'nin yapım talimatını vermemişken meyve vermeye başlayan bu ağaçların bu güne taşınan altın renkli lezzetleri, sofralara lezzet katmak için alıcılarını bekliyor olacak. Seferihisar Belediyesi Beyler Köyü Zeytinyağı Fabrikasında sıkılarak elde edilen 150 Anıt Ağaç'ın zeytinyağları ayrı ayrı yarımşar kiloluk şişeler içerisinde satışa çıkacak.



Konser de verilecek



Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Bin yıllık Bilge ağaçlardan elde ettiğimiz zeytinyağlarının satışını gerçekleştireceğiz. Hem muhteşem zeytinyağımızın tadına bakmak hem de sınırlı sayıdaki bu eşsiz lezzetleri satın almak isteyen herkesi müzayedemize bekliyoruz' dedi.

Müzayede, 15 Ekim Pazar günü Saat 15.30'da Teos Antik Kenti'nde bulunan Anıt Ağaç'ın önünde yapılacak. Müzayede öncesi Üflemeli Beşliler Grubu tarafından klasik müzik dinletisi gerçekleşecek.





