101 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan'a geçmek isteyen 101 düzensiz göçmen yakalandı.

101 düzensiz göçmen yakalandı
18 Mart 2019 Pazartesi 10:32

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında iki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Ekiplerin durdurduğu botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 52'si Filistin, 28'i Suriye ve biri Irak uyruklu olmak üzere 81 kişi yakalandı.

Dikili ilçesi Madran Çayı açıklarında fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu teknedeki 16'sı Suriye, 4'ü Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #çeşme #dikili #düzensiz göçmen
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