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    • 106 yaşında bunalıma girip intihar etti

    İzmir'in Kınık İlçesi'nde oğlu İsmail Yula'nın yanında yaşayan 106 yaşındaki Halil Yula evin bahçesinde kendisini asarak intihar etti

    10 Ekim 2016 Pazartesi 09:27
    106 yaşında bunalıma girip intihar etti
    Olay, dün saat 08.00 sıralarında Kocaömer Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Adana'da yaşayan ve eşi vefat ettiği için bir süredir İzmir'in Kınık İlçesi'ndeki oğlu İsmail Yula'nın yanında kalan Halil Yula bunalıma girerek evin bahçesindeki nar ağacına kendisini astı. Akşam saatlerinde eve gelen İsmail Yula kapıyı açtığında babasını ağaçta asılı bularak durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Herhangi bir not bırakmadığı öğrenilen Halil Yula'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

    Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Intihar, Izmir Intihar, 106 Yaşında Intihar

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