11 Balkan ülkesi İzmir'de buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 12.’si düzenlenen Balkanlılar Halk Dansları Festivali başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, Atatürk’ün vasiyetine sahip çıkarak düzenledikleri bu festivalin dünya barışına katkıda bulunmasını dilediklerini belirtti

1935 ve 1936 yıllarında Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle iki kez gerçekleştirilen, 70 yıllık aranın ardından 2007 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden hayata geçirilen Balkanlılar Halk Dansları Festivali 12. kez start aldı. 11 Balkan ülkesinin katıldığı festivalin açılış töreni Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, Bosna-Hersek Fahri Başkonsolosu Kemal Baysak, Karadağ Petnica Belediye Başkanı Samir Agovic, Sırbistan’ın Novi Pazar kenti Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Suljevic, Balkan derneklerinin temsilcileri, festivalde yer alan ülkelerin dans grupları ve İzmirliler katıldı.



Çelenk sunumu, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 12. Balkan Halk Dansları Festivali'nin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, Atatürk'ün vasiyetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu yıl festivalimizin 12.'sini düzenliyoruz. Ne mutlu bana ki bu 12 yılda hep ben vardım. Sizlerle kucaklaştım. Bundan sonraki yıllarda festivalimizin daha da güzel olacağını müjdeleyebilirim. Ben buraya gelen konuklarımıza İzmir'i anlatırken ‘Balkan şehri’ tanımlaması yapıyorum. Çünkü burada Balkan ülkelerinden gelen pek çok insan yaşıyor. Sizlere ‘hoşgeldiniz’ diyorum. Festivalin dünya barışına katkı koymasını diliyorum" dedi.





Turizm elçileri



Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1935 yılında başlattığı festivalin, 1936'da ikincisinin düzenlendiğini hatırlatan Bosna -Hersek Fahri Başkonsolosu Kemal Baysak, "Ancak Atatürk'ün rahatsızlığı ve 2. Dünya Savaşı nedeniyle Balkan Festivali daha sonra yapılamayarak adeta unutuldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı bu festivale, onun vasiyetine sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi ile ne kadar onur duysak azdır. Bugün buraya 11 ülkenin çok değerli evlatları ile yöneticileri, ülkemizden de doğunun kalesi Van şehrinden konuklarımız geldi. Konuklarımızın buradan döndüklerinde ülkemizin büyükelçileri olarak Türkiye'nin tanıtımına katkı koyacaklarına inanıyorum. Bütün dileğimiz savaşların olmadığı bir dünyada, barış, kardeşlik içinde kültür ve sanatla, folklor ile yaşamak" diye" konuştu. Festivalin açılış gösterisini Van Kavuncu Ali Çavuş Ortaokulu halk dansları ekibi yaptı. Büyük beğeni ile izlenen halk oyunları gösterisinin ardından törene katılanlar ve halk oyunları ekipleri Gündoğdu Meydanı’na yürüdü. Gündoğdu Meydanı; Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan’ın halk oyunları gösterileri ile renklendi.





5 gün boyunca Balkan rüzgarı esecek



Festival kapsamında ev sahibi Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan’ıdan gelen konuk dansçılar, 11 Ekim’e kadar sürecek festivalde Menemen ve Çiğli Cumhuriyet Meydanı, Buca Kasaplar ile Bornova Çamdibi Atatürk Parkı’nda gösteriler sergileyecek.