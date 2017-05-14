11. Dana Bayramı coşkuyla kutlandı

İZMİR’de yaşayan Afrika kökenli Türklerin kültür ve geleneklerini yaşatarak gelecek nesillere aktarmak amacı ile düzenlediği ‘Dana Bayramı Festivali’ bu yıl 11’inci kez yapıldı. Konak Belediyesi ile Afrikalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin işbirliğinde düzenlenen etkinlik geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Gün boyu devam eden etkinlik programı ilk olarak Konak Belediyesi Selahattin Akçicek Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde ABD’li Ressam Michael Dixxon’un Afro-Türk Portreler Sergisi ile başladı

Ressamlığının yanı sıra Michigan’da bir sanat okulu olan Albion College’de Doçent olarak da ders veren Dixxon’un 2011 yılında fotoğrafını çektiği Afro-Türklerin bu fotoğraflarından yola çıkarak yaptığı yağlı boya tabloların yer aldığı serginin açılışını Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş yaptı. Başkan Pekdaş, törende yaptığı konuşmada bu yıl 11’ncisi düzenlenen Dana Bayramı kutlamalarının bugünlere gelmesinde büyük emeği olan ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Afro-Türkler Dernek Başkanı Mustafa Olpak’ı anarak başladı. Olpak’ın bıraktığı bayrağı bugün karısı, kızı ve arkadaşlarının taşıdığını dile getiren Pekdaş, “Mustafa Olpak’ı geçen yıl kaybettik; ama o hep bizim için Dana Bayramı’nda el ele, kol kola yürüdüğümüz Mustafa Olpak olarak kaldı. İzmir’deki Afro-Türklerin kültürlerini zenginlik olarak gördüğünü ve kültürlerinin yok olmaması için çok çaba sarf etti. Buradan Olpak’a selamlarımızı gönderelim. İyi ki yaşadı ve iyi ki bizim dostumuz oldu" dedi.Serginin ardından Selahattin Akçicek Kültür Merkezi Dana Bayramı kutlamaları kapsamında bu kez ‘Afro-Türk Tarihi ve Mustafa Olpak’ konulu panele ev sahipliği yaptı. Yönlendiriciliğini Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Lülüfer Körükmez’in yaptığı panelde tarihçi Fatmagül Kırcı, Afro-Türk avukat Orhan Çetinbilek, Afro Alman Derneği Temsilcisi Katharina Oguntoye ve A.B.D’li tarihçi Prof. Dr. Nikki Brown konuşmacı olarak yer aldı. Afro-Türklerin yaşamları ve kültürlerinin konuşulduğu panelde Afro-Türklerin kültürlerini yaşatmasının yanı sıra toplum içinde yaşadıkları sorunları dile getirmek için cesurca mücadele veren merhum Dernek Başkanı Mustafa Olpak da anıldı.Konak Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl 11’incisi düzenlenen Dana Bayramı Festivali kutlamalarının ilk günü yapılan kortej yürüyüşü ile son buldu. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki ÖSYM binası önünden başlayan yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Korteje Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir’de yaşayan Afro-Türklerin yanı sıra Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Hüner, gazeteci-yazarlar Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Atillla Köprülüoğlu katıldı. Geleneksel kıyafetleri ile dikkat çeken Afro-Türklerin kendilerine özgü danslarıyla yaptıkları yürüyüş büyük ilgi gördü. Temsili ‘dana’ ile yapılan yürüyüş Sevinç Pastanesi önünde son buldu.Burada düzenlenen törende konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Dana Bayramı’nın İzmir’in tarihi zenginliğinde iz bırakan önemli olaylardan biri olduğunu söyledi. Pekdaş, “Bu şehir yüzyıllardır medeniyetlerin birlikte, barış içinde yaşaması ile güzel İzmir oldu. Bizim görevimiz ise bu şehirde iz bırakan kimliklerin yaşamasını sağlamak. Dana Bayramı bolluk ve bereket simgelesin diye yapılan bir kutlamadır. Bugün Türkiye’de unutmaya başladığımız sosyal devleti, sosyal belediyecilik anlayışını diri tutmak amacı ile bu gelenekleri hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü insan insana muhtaç ve insan insana iyi geliyor. Birlikte değerlerimiz savunarak, yükselterek, kültürlerimizi devam ettirerek çoğalıyor ve zenginleşiyoruz. Hep birlikte İzmir’i zenginleştirmek, çoğaltmak için çalışalım. Çünkü İzmir Türkiye’nin aydınlık yüzü, tüm Türkiye’ye ışığını yayıyor. Türkiye’nin de bunlara ihtiyacı var. Bizlerde medeniyetlere, kültürlere sahip çıkarak bu aydınlığı sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu. Pekdaş konuşmasında Muğla’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenleri de unutmayarak, “Buca’dan Anneler Günü’nü kutlamak için Muğla’ya giden hemşehrilerimiz elim bir trafik kazası geçirdi. 24 hemşehrimizi kaybettik. Onlara da başsağlığı diliyoruz" dedi.