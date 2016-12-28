112'yi gereksiz arayana 250 TL ceza!

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği Genel Başkanı Yaşar Gökbayrak, 112 Acil Yardım Hattı'nı gereksiz arayanlara ya da asılsız ihbarda bulunanlara 250 TL para cezası uygulandığını söyledi. 112'ye gelen çağrıların yüzde 96'sının asılsız olduğunu anlatan Gökbayrak, "Bu hattı gereksiz meşgul etmeyin hayata engel olmayın" dedi

Konu ile ilgili açıklama yapan Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği Genel Başkanı Yaşar Gökbayrak " 112 acil yardım hattına 2015 yılında yaklaşık 115 milyon çağrı yapıldı.Bu çağrıların 110 milyonu yani yüzde 96'sı asılsız çağrılardır.2016 yılının ilk 9 ayında ise yapılan yaklaşık 65 milyon çağrının sadece 2 milyonunu gerçek acil çağrılar oluşturmaktadır.112 acil yardım hattını arayarak gereksiz yere meşgul eden insanlar da bir gün bu hatta ihtiyaç duyabileceğini unutmamalıdır" dedi.



"112 hattındaki taciz ve küfürlere ağırlaştırılmış cezalar uygulanacaktır"



Cep telefonlarını denemek,saat sormak,yol tarifi almak ve daha bir çok konu için 112 hattının gereksiz yere meşgul edilmesine tepki gösteren Gökbayrak " 112 acil yardım hattında görevli çalışanlarımızı hakaret,taciz, küfür içeren ifadelerle de meşgul eden insanlara rastlıyoruz.Burada görevli arkadaşlarımız kamu görevlisi ve bu konuda yasal güvence altındadır.Yapılan taciz,hakaret,küfür içerikli konuşmalar sonucunda ağırlaştırılmış cezalar uygulanacaktır" dedi.



Yasal düzenleme



2014 yılında TBMM Sağlık,Aile,Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda 112 Acil Çağrı Merkezlerinin kurulmasını öngören kanun değişikliği tasarısının görüşülmesi sırasında ATT DER ' in de komisyona davet edildiğini ve komisyon üyesi milletvekillerine bu konudaki görüş ve önerilerini aktardıklarını belirten Gökbayrak"Yapılan düzenlemeye göre 5326 sayılı Kabahatler Kanununa ve 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş,Görev ve Çalışma Yönetmeliğine göre 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere il valileri tarafından 250 TL idari para cezası verilir.Tekrarı halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır" dedi.



