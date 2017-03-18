12 askere daha FETÖ gözaltısı

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ /PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 asker gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde İzmir, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Eskişehir, Manisa, Afyonkarahisar, Yalova, Kırşehir ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önceki operasyonlarda gözaltına alınıp, tutuklanan FETÖ/PDY mensuplarının ifadelerinden yola çıkılarak isimlerine ulaşılan 6 jandarma astsubay ile 6 jandarma uzman çavuş gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün jandarma teşkilatı içinde görev yapan 'kripto' elemanları oldukları iddia edildi.Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.