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    • 12 kişinin yaşadığı evde yangın: 1 ölü

    İzmir'in Basmane Semti'nde 12 Suriyeli'nin yaşadığı evde elektrik kontağından çıkan yangında 20 yaşındaki Suriyeli Baraa Saber, hayatını kaybetti

    13 Eylül 2016 Salı 10:50
    12 kişinin yaşadığı evde yangın: 1 ölü
    Suriye'deki iç savaştan kaçarak 4 yıl önce Gaziantep, ardından Hatay'a giden Suriyeli aile, bir yıl önce de İzmir'e geldi. Aylık kirası 500 lira olan İzmir Basmane'deki evde 12 nüfusla yaşayan Ömer Hemendoş, gece oto yıkamacıda çalışırken, saat 03.00'te elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti. 11 kişi kendini sokağa atarken evin en arka odasında uyuyan Baraa Saber yaşamını yitirdi. Kocası Ömer Hemendoş, kalp hastası babası ile kardeşinin eşini kurtarmak için alevlerin içine girdiğini, ancak kurtaramadığını belirterek, "Ben çalışarak ailemi geçindiriyorum. Şu anda her şeyimiz yandı geride hiçbir şeyimiz kalmadı. Allah'a sığındık. Geldiğimiz günden beri ev arıyorduk. Diğer evler pahalı olduğu için bu evde kaldık. Devletin bize sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.

    Komşu Şehmus Akgün "Bir gürültüyle uyandık. Pencereden dışarı baktığımda yangını gördüm. Hemen yardım etmek için fırladım. Merdivenle Baraa'nın bulunduğu odanın demirlerini sökerek pencereden çıkarmak istedik ancak dumandan etkilendik. Maalesef alevler hızla yayıldı. Hemen ardından çatı çöktü" dedi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Izmir Yangın, Yangın

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