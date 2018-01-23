1200 öğrenci İngilizce sertifikalarını aldı

Bornova Belediyesi’nin güz dönemi İngilizce kurslarına katılan 1200 öğrenci eğitimlerini tamamlayarak katılım belgesi almanın heyecanını yaşadı. Farklı merkezlerde verilen ücretsiz kurslara 4 ay boyunca devam eden öğrencilerin katılım belgeleri, Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri Nedret Güvenç Sahnesi’n de düzenlenen törenle verildi. Yoğun ilginin yaşandığı törende öğrenciler belgelerini Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın elinden aldı

Bornova Belediyesi’nin eğitime verdiği destekler artarak devam ediyor. BELGEM’de binlerce öğrenciye lise ve üniversiteye hazırlık ve ders desteği verilirken, BELGEM bünyesinde hizmet veren Dost Bilimevi sınıflarında da İngilizce kursları düzenleniyor. Altındağ Kültür Merkezi, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, Pınarbaşı Kültür Merkezi, Bornova Merkez Cumhuriyet Evi, Evka-4 Belediye Hizmet Binası ve Çamdibi BELGEM binalarında düzenlenen İngilizce kurslarına katılan 1200 öğrenci düzenlenen törenle sertifikalarını almanın heyecanını yaşadı. 4 ay süren eğitimi başarı ile tamamlayan çocuklara sertifikalarını Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila verdi.



Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri’n de düzenlenen sertifika töreninde çocuklar katılım belgelerini alırken, kendileri için düzenlenen aktivitelerle de eğlenceli vakit geçirdi. Çalan müziklerle dans eden minikleri aileleri de yalnız bırakmadı.



Bornova belediyesi olarak eğitime önem verdiklerini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Öncelikle çocuklarını bizlere emanet eden kurslarımıza yazdıran ailelere çok teşekkür ediyorum. Bizlere olan bu güveninizi boşa çıkarmamak için çalışıyoruz. Onları geleceğe hazırlamak bizlerin görevi. Eğitime önem veren,Atatürk’ün evi ve Cumhuriyet’in kalesi olan bir kentte yaşıyoruz. Ülkemizin karanlığını bizim çocuklarımız aydınlatacak. Çünkü onlar bizden çok daha iyiler” dedi.



Karneler bizlerin karneleri



Çocukların yarıyıl tatiline girdiğini de belirten Başkan Atila, “Çocuklarımızın karneleri nasıl olursa olsun onlara sahip çıkmalıyız. Çünkü bu karneler sadece onların değil, bizlerinde karneleri. İyi ya da kötü bunun için kendimizi sorgulamalıyız”diye konuştu.



2018’de çocuklar için yeni projeler



Çocuklar için bu güne kadar bir çok proje hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Olgun Atila, “Bu yıl çocuklar için yeni prestij projelerimiz olacak. Biri Çocuk Dünyası Projesi. Yaklaşık 15 milyon değerinde ki bu projeye Şubat ayında başlanmasını planlıyoruz. 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip olaca mekanda çocuklar eğlenerek öğrenecekler. Bu sayede geleceğe daha farklı bakacaklar. Karaçam Mahallemizde de Çocuk Köyü projemiz yer alıyor. 32 dönüm arazi üzerinde yer alacak olan bu projemizde bu yıl ki planlarımız içinde yer alıyor. Burada da çocuklarımız ve gençlerimiz spor yaparak eğlenirken, tarim ve doğa ile de uğraşacaklar” diyerek bilgi verdi.