124 er meydana indi

37. Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali Pamucak Güreş Arenası'nda gerçekleşti. Yaklaşık 124 devenin katıldığı güreş, binlerce güreş severi Selçuk'ta buluşturdu.

Yasin Çetin - Güzel havayı fırsat bilen güreş severler İzmir'in yanı sıra çevre illerden de Selçuk'a akın etti. Binlerce kişiyi buluşturan Pamucak'ta her yaştan vatandaş güreş heyecanını yaşamanın yanı sıra; davul, zurna ve maniler eşliğinde doyasıya eğlendi. Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali'nden bu yıl da geride renkli görüntüler kaldı. Selçuk Belediyesi'nin desteğiyle Selçuk Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği tarafından düzenlenen deve güreşleri festivalinde Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden gelen develer Pamucak'ta güreşti.

Deve güreşlerinin Kırkpınarı kabul edilen Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali bir kez daha güreş severleri Pamucak'ta buluşturdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin çeşitli yerlerinden gelen güreş severler, 37 Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali coşkusunu akşam saatlerine kadar yaşadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cazgır Halil Coşkun eşliğinde edilen dua ile 37. Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali başladı.

Çeşitli yarışmalar düzenlendi

Deve Güreşlerinin Kırkpınarı'nda binlerce güreş severi ağırlamaktan duyduğu mutluluğu belirterek konuşmasına başlayan Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı; "Bugün çok güzel bir havada, çok güzel bir ortamda 37. Selçuk Efes Deve Güreşleri'ni gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 100'ün üzerinde deve burada güreşe katılacak. Gerçekten Selçuk'a yakışan bir deve güreşi festivali daha burada gerçekleşecek. Burada güreşen develer Türkiye'nin en prestijli develeri kabul edilmekte. Devecilik kültürü ve deve güreşleri için Selçuk ayrı bir anlam ifade etmekte. Bu anlamı daha güçlü kılabilmek için Uluslararası Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu düzenledik. Ayrıca 8. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması da yapıldı. Bugün de deve güreşleri festivalini gerçekleştiriyoruz. Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali bu yönüyle de ayrı bir yere sahip. Bu sempozyuma katılan akademisyenler de aramızda bulunuyor. Ben tüm deve sahiplerine güreşlerimize katıldıkları için teşekkür ediyor ve tüm güreş severlere iyi bir güreş geçirmelerini diliyorum" dedi.

Pamucak'ta güreş heyecanı başladı. Çatım listesine göre güreşen develerin mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu. Gün boyu coşkuyla süren etkinlik de güreş severler piknik yaparak; davul zurna eşliğinde keyifli vakit geçirdi.