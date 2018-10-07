13 bin yıllık buğdayla ekmek yaptılar

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nce '13 bin yıllık geçmişi ile kavılca buğdayı atölyesi' gerçekleştirildi. Öğrenciler, kavılca bulgurunu ve ununu kullanarak, yemekler yaptı

13 bin yıllık buğdayla ekmek yaptılar
07 Ekim 2018 Pazar 15:15

Geleneksel Türk mutfağına ait mirasların yeni nesle aktarılmasını, unutulmaya yüz tutan tatların yaşatılmasını hedefleyen İKÇÜ Turizm Fakültesi'nde Kars'ın kavılca buğdayı tartışıldı. Anadolu'nun zenginliklerinden, 13 bin yıldır değişime uğramadan tarımı yapılan, dünyanın en eski buğday türlerinden 'Kars kavılca buğdayı', öğrencilere anlatıldı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyeleri ile 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri, kavılca bulgurunu ve ununu kullanarak, çeşitli yemekler yaptı. Yemekler, daha sonra misafirlere servis edildi.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Akbaba, gıda konusunun, ülkelerin bağımsızlığı ve istikbali için önemine dikkat çekerek, "Milli tohumlarımızın korunması, kullanılması ve yaygınlaştırılması gerekli. Sağlıklı gıdaya erişim ve gıda ürünlerinin güvenliği, ülkeler açısından yaşamsal bir önem taşımakla birlikte biz tüketicilerin de mutlak hakkı ve talebi. 13 bin yıldır hiçbir değişime uğramayan, yüksek besin değerine sahip, Anadolumuzun 'kavılca'sını ele almaktan milli ve yerel tohumumuzla ilgili bilgi paylaşmaktan ve ürünün yaygınlaşmasına destek olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.


Kaynak: DHA
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