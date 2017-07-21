13 milyon TL'lik hintkeneviri ele geçirildi!

İzmir'in Kiraz İlçesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 10 bin kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırsal Kibar Mahallesi Musalar mevkiinde bulunan ormanlık alanda hint keneviri bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine dün saat 17.00 sıralarında harekete geçti. Bir süredir teknik ve fiziki takibe alınan bölgeye gelen ekipler, ormanlık alanda, toprağa ekili halde yaklaşık 10 bin kök hint keneviri ele geçirdi. Piyasa değerinin yaklaşık 13 milyon TL olduğu belirtilen hint keneviri bitkileri sökülerek imha edilmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Olayla ilgili olarak çiftçilik yaptığı öğrenilen 60 yaşındaki R.A. gözaltına alındı.