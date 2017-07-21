13 milyon TL'lik hintkeneviri ele geçirildi!

Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırsal Kibar Mahallesi Musalar mevkiinde bulunan ormanlık alanda hint keneviri bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine dün saat 17.00 sıralarında harekete geçti. Bir süredir teknik ve fiziki takibe alınan bölgeye gelen ekipler, ormanlık alanda, toprağa ekili halde yaklaşık 10 bin kök hint keneviri ele geçirdi. Piyasa değerinin yaklaşık 13 milyon TL olduğu belirtilen hint keneviri bitkileri sökülerek imha edilmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Olayla ilgili olarak çiftçilik yaptığı öğrenilen 60 yaşındaki R.A. gözaltına alındı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.