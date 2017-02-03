13 yaşında başkanlığa hazırlanıyor

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, vakti geldiğinde hizmet bayrağını emin ellere emanet etmek istiyor. Bunun için hazırlıklara şimdiden başlayan Soyer'in veliahtı da belli: Seferihisar Çocuk Belediye Başkanı Selin Ada

Gökay Akgün-Bağlı olduğu İzmir'i sembol yapan tüm değerleri taşıyan, ancak büyük şehrin hızını ve telaşını yaşama yansıtmayan 'sakin şehir'



Göreve geldiğinde ilçeyi dünya markası yapmak istediğini vurgulayan ve bu hedefe sakin, yavaş ama sağlam adımlarla ilerleyen Seferihisar Belediye Başkanı



Sofya'da başlayan hikaye



Önce Çocuk Belediyesi'nde Selin Ada'yla buluştuk. Binayı gezdikten ve kurum hakkında bilgi aldıktan sonra birlikte 'Yetişkin Başkan' Tunç Soyer'in makamına geçtik. Soyer, ayakta karşıladığı mevkidaşına önce yoğun programı nedeniyle bir süredir veremediği karne hediyesini iletti. Sonra da hem Çocuk Belediyesi'nden hem de Selin Ada'yı gelecekte görmek istediği yerden söz etti: 'Hikaye, iki sene önce Sofya'da başladı. Orada yapılan 'Çocuk Dostu Kentler' toplantısına katılarak 'Çocuk Belediyesi'nden söz etmiştim. Beni dinleyen UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) temsilcisi de bana projenin ham olduğunu söyleyerek 'Bunu biraz daha olgunlaştırın, bir mevzuata kavuşturun, model haline getirin ve bir sonraki toplantıda sunun' demişti. O gün Çocuk Belediyesi'nin UNICEF'e bağlı tüm çocuk dostu kentlere model olabileceği değerlendirildi. Biz, aradan geçen sürede projeyi olgunlaştırdık ve bir sonraki toplantıya hazırlandık. İki senede bir gerçekleştirilen toplantı bu sene Brüksel'de yapıldı. Biz, Seferihisar Kaymakamı ve Selin'le birlikte katılarak sunumumuzu yapacaktık. Ancak belediye başkanlarının yurt dışına çıkmasıyla ilgili uygulanan tedbir kararı yüzünden oraya gidemedik ve sunumumuzu yapamadık. Seferihisar'da uyguladığımız projeyi tüm dünyaya sunmayı çok istememize rağmen olmadı. İki sene sonraki yeni toplantıya ömrümüz yeterse katılıp sunumumuzu yapmayı hedefliyoruz.

Artık herkes buradan şöyle bahsediyor;



Veliahtım geliyor



Tunç Soyer, bu sözlerinin ardından Selin'e dönerek 'Vakit geldiğinde koltuğuma oturmak ister misin?' sorusunu yöneltti. Söze 'Siyaseti kirli yapısı nedeniyle sevmediğini' ifade ederek başlayan Çocuk Başkan'ın yanıtı 'Evet' oldu.

Uzun süredir bu soruyu sormak için fırsat kolladığını söyleyen Soyer, istediği yanıtı almış olmanın mutluluğuyla sözlerine şöyle devam etti: 'Selin Ada, aklı ve yüreği tertemiz olduğu için şu anki siyasetten haz etmemekte haklı. Ancak o ve onun gibiler meydanı boş bırakmayacak ki, siyaset giderek temizlenecek. Onun da onayını aldığıma göre şimdi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim:Seferihisarlılar, bizden memnunlarsa hiç endişelenmesinler. Tunç Soyer, bu koltukta olmadığında da 'Sakin Şehir' dünya markası olma yolunda ilerlemeyi sürdürecek. Veliahtım Selin Ada gümbür gümbür geliyor!' -Bağlı olduğu İzmir'i sembol yapan tüm değerleri taşıyan, ancak büyük şehrin hızını ve telaşını yaşama yansıtmayan 'sakin şehir' Seferihisar 'da, dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bir kurum bulunuyor; Çocuk Belediyesi.Göreve geldiğinde ilçeyi dünya markası yapmak istediğini vurgulayan ve bu hedefe sakin, yavaş ama sağlam adımlarla ilerleyen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer 'in hayata geçirdiği proje, ilçede yaşayan çocukların eğlenerek gelişebilecekleri bir alana kavuşmalarını sağladı. Belediye binasından ayrı bulunan Çocuk Belediyesi binasında, okul öncesi ve okul çağındaki çocukların ilgi alanlarına göre vakit geçirmesi, profesyoneller tarafından eğitim görmesi sağlandı. Elbette bu belediyenin bir meclisi ve meclis üyesi çocukların iradesiyle göreve getirilen bir de başkanı var. Başkanlık görevini 2016'nın kasım ayından bu yana ilköğretim 7'nci sınıf öğrencisi, 13 yaşındaki Selin Ada yürütüyor. Tunç Soyer 'le birlikte mesai yapan çocuk başkan, onun randevularına ve toplantılarına katılıyor, görüş bildiriyor. Ayrıca, Seferihisar Belediyesi'nden ayrı karar alma yetkisine sahip Çocuk Belediyesi'ndeki görevini de aksatmıyor. Selin Ada, başarılı bir öğrenci. Eğitim -öğretim yılının geride bıraktığımız döneminin sonunda aldığı karnedeki en düşük notu 100 üzerinden 97. Yani bunca işin arasında, asıl yapması gerekenleri layığınca halledebiliyor.Önce Çocuk Belediyesi'nde Selin Ada'yla buluştuk. Binayı gezdikten ve kurum hakkında bilgi aldıktan sonra birlikte 'Yetişkin Başkan' Tunç Soyer'in makamına geçtik. Soyer, ayakta karşıladığı mevkidaşına önce yoğun programı nedeniyle bir süredir veremediği karne hediyesini iletti. Sonra da hem Çocuk Belediyesi'nden hem de Selin Ada'yı gelecekte görmek istediği yerden söz etti: 'Hikaye, iki sene önce Sofya'da başladı. Orada yapılan 'Çocuk Dostu Kentler' toplantısına katılarak 'Çocuk Belediyesi'nden söz etmiştim. Beni dinleyen UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) temsilcisi de bana projenin ham olduğunu söyleyerek 'Bunu biraz daha olgunlaştırın, bir mevzuata kavuşturun, model haline getirin ve bir sonraki toplantıda sunun' demişti. O gün Çocuk Belediyesi'nin UNICEF'e bağlı tüm çocuk dostu kentlere model olabileceği değerlendirildi. Biz, aradan geçen sürede projeyi olgunlaştırdık ve bir sonraki toplantıya hazırlandık. İki senede bir gerçekleştirilen toplantı bu sene Brüksel'de yapıldı. Biz, Seferihisar Kaymakamı ve Selin'le birlikte katılarak sunumumuzu yapacaktık. Ancak belediye başkanlarının yurt dışına çıkmasıyla ilgili uygulanan tedbir kararı yüzünden oraya gidemedik ve sunumumuzu yapamadık. Seferihisar'da uyguladığımız projeyi tüm dünyaya sunmayı çok istememize rağmen olmadı. İki sene sonraki yeni toplantıya ömrümüz yeterse katılıp sunumumuzu yapmayı hedefliyoruz.Artık herkes buradan şöyle bahsediyor; Seferihisar , sakin bir şehir. Biz de tüm adımlarımızı, bu şehrin yapısına uygun olarak atıyoruz. Bu yüzden, şimdiden koltuğumuza oturduğu takdirde, yaptığımız işleri daha ileri götürebilecek kişiler yetiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'de makam sahipleri, koltuklarını bırakacakları gün hakkında konuşmayı pek sevmezler. Ancak bu elbet bir gün olacak ve ben layık görüldüğüm bu koltuktan kalktığımda da Seferihisarlıların hizmet ihtiyacı sürecek. Bu şehir, koyduğumuz uzun vadeli hedeflere, bizden sonra da aynı istikamette ilerlerse varacak. Dolayısıyla en çok istediğim şey, kendimi 'dünyanın en şanslı insanı' olarak nitelememi sağlayan bu mevkiyi hakkını verecek birine devredebilmek. O kişinin Selin Ada olabileceğini de rahatlıkla söyleyebilirim. Tabi, eğitim hayatı boyunca başarısındaki istikrarı koruması şartıyla..."Tunç Soyer, bu sözlerinin ardından Selin'e dönerek 'Vakit geldiğinde koltuğuma oturmak ister misin?' sorusunu yöneltti. Söze 'Siyaseti kirli yapısı nedeniyle sevmediğini' ifade ederek başlayan Çocuk Başkan'ın yanıtı 'Evet' oldu.Uzun süredir bu soruyu sormak için fırsat kolladığını söyleyen Soyer, istediği yanıtı almış olmanın mutluluğuyla sözlerine şöyle devam etti: 'Selin Ada, aklı ve yüreği tertemiz olduğu için şu anki siyasetten haz etmemekte haklı. Ancak o ve onun gibiler meydanı boş bırakmayacak ki, siyaset giderek temizlenecek. Onun da onayını aldığıma göre şimdi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim:Seferihisarlılar, bizden memnunlarsa hiç endişelenmesinler. Tunç Soyer, bu koltukta olmadığında da 'Sakin Şehir' dünya markası olma yolunda ilerlemeyi sürdürecek. Veliahtım Selin Ada gümbür gümbür geliyor!'