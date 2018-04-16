13 yaşındaki kız kazada can verdi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişiden, Kumsal Akkın (13), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

13 yaşındaki kız kazada can verdi

Kaza, dün sabah, Seferihisar- İzmir Karayolu Yelki Kavşağı Mevkii'nde meydana geldi. İzmir'den Seferihisar yönüne giden, Sertaç Ü. yönetimindeki 35 SU 051 plakalı minibüs, anayola çıkan Duygu A. yönetimindeki 35 ZV 0585 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki yaralılar Beril A. (12), Begüm A. (7), Kaan A. (9), Arzu A. (46), Kumsal Akkın ve sürücü Duygu A.'yı ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Kumsal Akkın, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #seferihisar #kaza #ölüm
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