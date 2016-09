Konak Belediyesi'nin bedensel engellileri ücretsiz tekerlekli sandalye sahibi yapan 'Mavi Kapak, Mavi Sevgi' kampanyasına destek veren 13 yaşındaki Koral Mercan, bir yılda 185 bin kapak topladı. Tek başına yaklaşık 400 kilogram kapak biriktiren iyiliksever genç kız, bir rekora imza atarken sergilediği özveriyle de yaşıtlarına örnek oldu.



İzmir'in Alsancak Semti'nde annesiyle birlikte yaşayan ortaokul öğrencisi Koral Mercan, Konak Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi olan Mavi Kapak kampanyasına destek vererek, bedensel engelli vatandaşların umudu oldu. Yaşından beklenmeyen bir sorumluluk örneği sergileyerek bir yıldır mavi kapak toplayan genç kız, artık evine sığmayan kapakları Konak Belediyesi'nin görevli ekiplerine teslim etti. Tek başına 185 bin kapak toplayan Koral Mercan, topladığı her kapakla bir engelli vatandaşın daha tekerlekli sandalye sahibi olmasına katkı koydu. Evinde biriktirdiği yaklaşık 400 kilogram kapağı gururla teslim eden Koral Mercan, "Mavi kapakları toplayarak bir engelliye sandalye alındığını duymuştum. Ben de bu kampanyaya destek vermek istedim. Gördüğüm her mavi kapağı toplayıp engelli kardeşlerime destek oluyorum. Çünkü ben de engelli olabilirdim. Onlara elimden geldiğince yardım edeceğim. Umarım başkalarına da örnek olurum. Herkes bu kampanyaya destek verirse sokaklara atılan her mavi kapak umut olur" diye konuştu.



Ailesinin gururu



Sergilediği örnek davranışla herkesin taktirini kazanan genç kıza en büyük desteği veren anne İris Mercan da, kızının göstermiş olduğu duyarlılığın kendisini gururlandırdığını belirterek, "Koral her gün topladığı mavi kapakları yıkayıp, kurulayıp büyük bir titizlikle poşetliyor. Ben de ona vaktim oldukça yardım ediyorum. Kızım okulunda da çok başarılı bir öğrenci ve biz onunla gurur duyuyoruz" dedi. Evlerindeki bir odayı depoya çevirdiklerini anlatan anne Mercan, kızına destek vermeyi sürdüreceğini dile getirdi.



270 kilo kapak bir sandalye



Konak Belediyesi'nin Mavi Kapak Mavi Sevgi kampanyasında toplanan her 270 kilogram pet şişe kapağına bir tekerlekli sandalye veriliyor. Bugüne kadar toplanan binlerce ton mavi kapak sayesinde yüzlerce bedensel engelli vatandaş tekerlekli sandalye sahibi oldu. Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar Konak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün 0232 482 10 36 numaralı telefonunu arayarak topladıkları kapakların teslimini yapabiliyor. Görevli ekipler belirtilen adrese giderek kapakları alarak, geri dönüşüme kazandırıyor.



