13 yaşındaki ortaokul öğrencisi 8 aylık hamile çıktı

Son zamanlarda adı sık sık çocuk evlilikleriyle ve kız kaçırmalarıyla gündeme gelen İzmir Kiraz ilçesinden bir kötü haber daha geldi. 13 yaşındaki kızın hamile olduğu ortaya çıktı.
İzmir'in Kiraz ilçesi son zamanlarda adını kız kaçırma ve çocuk yaşta evliliklerle sık sık duyurmaya başlamıştı. Kiraz'dan benzer bir haber daha geldi. 13 yaşında ortaokul öğrencisi olduğu öğrenilen M.A. geçtiğimiz 13 Mart'ta rahatsızlandı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan küçük kızın 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
Doktorlar küçük kızın hamile olduğunu farkedince durumu hastane polisine bildirdi. Hastane polisi, küçük kızı Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim etti. Küçük kız ifadesinde, 28 yaşındaki Y.K.'nin birkaç kez kendisi ile birlikte olduğunu anlattı.
İfadeden hareketle jandarma Y.K.'yı evinde buldu ve gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılan Y.K., cinsel istismardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Küçük kızın ise devlet korumasına alındığı öğrenildi.