14 yılda İzmir'e neler yapıldı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Aziz Kocaoğlu yönetimindeki 2004-2018 döneminde hayata geçirilen yatırımlar ve projelerle birlikte kentte tarihi bir dönüşüm yaşandı. İzmir, ulaşımdan çevreye, sosyal ve sportif tesislerden sanat merkezlerine kadar güçlü bir altyapıya kavuştu. Başta tarım ve fuarcılık olmak üzere ekonominin birçok sektöründe ülke ortalamalarının üzerinde bir performansla büyüyen İzmir, artık yeni bir döneme girdi. Başkan Kocaoğlu'nun "yerelde kalkınma" hedefiyle hayata geçirdiği uygulamalar yerel yönetim literatürüne "İzmir Modeli" olarak geçti

Bir zamanlar Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden biri olan İzmir Büyükşehir Belediyesi bugün Türkiye'nin en güçlü, Türkiye'nin en büyük yatırımcı kurumlarından biri haline geldi.



14 yılda daha yeşil bir kent, daha mavi bir körfez, yaşam kalitesi daha yüksek bir İzmir yaratıldı.



1895-1907 yılları arasında görev yapan Eşref Paşa'yı geride bırakarak, 150 yıllık İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en uzun soluklu başkanı unvanının sahibi Aziz Kocaoğlu döneminin başlıca eserleri şunlar:





14 yılda 16 kat büyüyen raylı sistem





11 km'lik metro hattıyla sınırlı raylı sistem bu dönemde 179 km'ye çıkarıldı.



Metro: Yapımları tamamlanıp hizmete açılan istasyonlarla birlikte İzmir Metrosunda toplam 17 adet istasyona ve 19 km'lik bir güzergaha ulaşıldı. Metro hattının bir ucu Ege Üniversitesi ve Evka 3'e, diğer ucu Üçkuyular'a kadar uzatıldı. Çok yakında Narlıdere ve Bucalılar da metro konforuyla buluşacak.



Banliyö hattı: Türkiye'nin en uzun banliyö hattı 2010 yılında 80 km ile hizmete girdi. TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilen İzmir Banliyö Sistemi İZBAN hattı önce Torbalı'ya kadar uzatıldı. Ardından Tepeköy - Selçuk arasındaki 26 km’lik bölüm hizmete açıldı. İZBAN hattı Selçuk İstasyonu'nun da katılımıyla 136 km'ye erişti. İzmir Banliyö Sistemi ile entegre çalışan İZBAN hattı kuzeyde Bergama’ya kadar 52 km daha uzayacak ve 8 durak ile hizmet verecek.



Tramvay: 2017 yılından itibaren İzmir'de tramvay devri yeniden başladı. Karşıyaka Tramvayı, Alaybey-Mavişehir arasında 8.8 kilometrelik güzergah üzerinde 14 durakla, Konak Tramvayı, F.Altay Meydanı-Halkapınar arasında 12.8 kilometrede, 19 durakla hizmet veriyor.





15 yolcu gemisi, 3 arabalı yolcu gemisi



İzmir Körfezi’nde son teknolojiyle üretilmiş hızlı ve konforlu gemilerle yolcu taşımacılığını hayata geçirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamaya koyduğu "Deniz Ulaşımını Geliştirme Projesi” kapsamında özel olarak tasarlanan ve üretilen 15 adet modern yolcu gemisi hizmete girdi. Bu kapsamda üretilen 3 arabalı vapur da dahil edildiğinde, Belediye'ye ait 18 gemilik yeni filonun yaş ortalaması 1'e düştü. Böylece İzmir, Akdeniz'de toplu ulaşım hizmeti veren yerel yönetimler arasında "en genç deniz filosuna" sahip kent oldu





Türkiye'nin ilk elektrikli otobüs filosu



Çevre dostu ve ekonomik, tamamen yerli teknoloji ile üretilen 20 araçlık Türkiye'nin ilk elektrikli otobüs filosu seferlere başladı.





Akıllı Trafik Sistemi



Dünyanın gelişmiş büyük kentlerinde uygulanan trafik yönetim sistemi İzmir’de kuruldu. Yeni sistemle, kavşaklar ve otoparklar 10 binden fazla akıllı cihaz, 402 akıllı kavşak, 110 trafik izleme kamerası, 201 trafik ölçüm sistemi, 47 değişken mesaj sistemi, 151 kırmızı ışık ihlal sistemi, 114 park ihlal sistemi, 9 hız koridoru güzergâhı, 15 gabari kontrol sisteminin kullanılacağı ileri teknoloji ile yönetilecek.





Kente kazandırılan dev tesisler



İzmir Doğal Yaşam Parkı



Türkiye'nin ilk doğal yaşam parkı 2008 yılında 425 bin metrekarelik alanda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırıldı. Bugün Türkiye'nin birçok kentinden binlerce ziyaretçi bu çok özel tesisi ve burada doğal ortamlarında yaşamlarını sürdüren 130 türde 1500 vahşi hayvanı görmeye geliyor.



Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi



İzmir Büyükşehir Belediyesi, "rant değil, halk" odaklı bir yerel yönetim anlayışıyla kentin kaynaklarını yine kentlinin yararına kullandı. Yıllarca troleybüs ve ESHOT Garajı olarak hizmet veren arazi, İzmir'e değer katan, Türkiye'nin en nitelikli sanat merkezlerinden biri; Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ne dönüştü.





Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve Uluslararası Buz Spor Salonu



Bornova'da Aşık Veysel Rekreasyon Alanı bünyesinde Türkiye'nin en modern Buz Sporları Salonu ile 5 bin kişilik amfitiyatro kuruldu. İzmirli gençler ve çocuklar çağdaş standartlardaki salonda buz pateni, buz hokeyi gibi sporlarla tanışıyor. Şampiyon sporcular bu salonda yetişiyor.





Tarihi Havagazı Fabrikası



Ranta dönüştürmek yerine İzmirlilerin hizmetine sunulan tarihi nitelikte bir yatırım daha. 2008 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek kültür merkezine dönüştürülen Alsancak’taki Havagazı Fabrikası, bir çekim noktası olarak yeniden kent yaşamında yer almaya başladı.





Sosyal Yaşam Kampüsü



Büyüklüğü ve sahip olduğu özellikleriyle Türkiye'de bir ilk olan İzmir Sosyal Yaşam Kampüsü 2016 yılında hizmete alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik uygulaması anlamında en büyük yatırımı niteliği taşıyan Buca'daki dev tesis, 65 bin m² alan üzerine kuruldu. Sosyal Yaşam Kampusu içinde huzurevi, aşevi, spor salonu ve yüzme havuzu, çocuk ve gençlik merkezi, engelli merkezi, rehabilitasyon merkezi gibi bölümler bulunuyor.



Fuar İzmir



Türkiye'nin en nitelikli fuar kompleksi Fuar İzmir, 337 bin metrekarelik alanıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gurur abidesi, Türkiye'nin en büyüğü oldu. Fuar İzmir'in inşa edilmesi, kentin fuarcılıktaki gelişimine adeta doping etkisi yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin tamamen kendi kaynaklarını kullanarak 600 milyon lira maliyetle hayata geçirdiği Fuar İzmir sayesinde en önemli fuarların katılımcı sayıları katlanarak arttı. Olivtech&Ekoloji İzmir yüzde 161, Shoexpo yüzde 52, Travel Turkey yüzde 16, IF Wedding yüzde 16 artışla yüzleri güldürdü, Marble ise ziyaretçi sayısını yüzde 44 artırarak kendi rekorunu kırdı.





Bornova Doğanlar Stadı



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bornova Belediyesi ile ortak gerçekleştirdiği 10 bin kişilik Doğanlar Stadı kentin bu eksiğinin giderilmesinde önemli bir rol oynadı. Bornova Stadı ev sahipliği yaptığı Göztepe'yi Süper Lig'e taşıdı.





Tire Stadı



İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi'nin işbirliğiyle UEFA standartlarında inşa edilen 15 bin kişilik Tire Stadı uluslararası karşılaşmalara da ev sahipliği yapabilecek. 60 milyon TL'yi bulan maliyetinin yüzde 75'i Büyükşehir Belediyesi, yüzde 25'i Tire Belediyesi tarafından karşılanan kentin yeni stadı, estetik görünümü kadar mükemmel akustiği ile de ev sahibi takımlar için önemli bir avantaj yaratacak.





28 çok amaçlı salon



Sporu ve kültürel etkinlikleri tüm kente yaymak için, çevre ilçelerde 28 adet çok amaçlı spor salonu kuruldu.





Homeros Vadisi



Gölet ve piknik alanlarıyla bezenen 7 kilometrelik Homeros Vadisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından “İzmir kent tarihinin simge projesi” olarak adlandırıldı ve kısa sürede doğayla iç içe huzur bulmak ve piknik yapmak isteyen İzmirliler tarafından büyük ilgi gördü.





Yenilenen Teleferik



Kullanım ömrünü tamamladığı için kapatılan ve Avrupa standartlarında yeniden inşa edilen Balçova'daki teleferik tesisleri, İzmirlilerle 2015 yılı yaz aylarında yeniden buluştu.





7 bin km yol asfaltlandı



14 yılda uygulanan asfalt miktarı 12 milyon 124 bin ton. Bu da 7 metre genişliğinde 10 santim kalınlığında 7 bin kilometre uzunluğundaki yola tekabül ediyor.





5 bin 500 km ova yolu düzenlendi



Türkiye tarihinde ilk kez ova yollarına yatırım yaparak, tarım arazi yollarını asfalt (sathi kaplama) yaparak tozdan kurtaran İzmir Büyükşehir Belediyesi, sınırlarının genişlemesiyle bu çalışmalarını tüm ilçelerde aralıksız olarak sürdürüyor.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2004 yılında başlatılan ova yollarının düzenlenmesi projesi kapsamında bugüne kadar 27 milyon 600 bin metrekare alanı yani 5 metre genişliğinde 5 bin 520 kilometre uzunluğunda yolu asfaltlamış oldu. Büyükşehir Belediyesi, 620 milyon lira kaynak ayırdığı bu çalışmalarıyla çiftçileri kışın çamurdan, yazın tozdan kurtardı.





Doğal Yaşam Köyü Projesi



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Bademler’deki Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arazisindeki yaklaşık 315 dekar alan üzerine 4 milyon liralık yatırımla, içinde bungalov evler, üretim parselleri, yürüyüş ve bisiklet yollarının da bulunduğu bir Doğal Yaşam Köyü kurdu.





Engelli Farkındalık Merkezi



Engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı sıkıntıları, toplumun diğer kesimlerine hissettirmek amacıyla Türkiye’deki ilk Engelli Eğitim ve Farkındalık Merkezi’ni İzmir Büyükşehir Belediyesi kurdu. Merkezde şimdiye kadar 200’ü aşkın kurumdan 8 bine yakın ziyaretçi ağırlandı.





Yeni Opera Binası projesi



Karşıyaka’da Türkiye’nin opera binası olarak planlanmış ilk sanat tesisini kurma çalışmalarına başlandı. Sahneleri, servis alanları ve işlevsel mekânları ile yepyeni bir çekim merkezi olacak opera binası çağdaş bir mimariye sahip olacak.





Otoparklar



Türkiye’de yerel yönetimlerin yaptığı ilk tam otomatik katlı otopark Alsancak Otoparkı'nın yanı sıra, Hatay Pazaryeri Katlı Otoparkı, Atatürk Spor Salonu Önü Yeraltı Otoparkı, Bahriye Üçok Yeraltı Otoparkı, Kültürpark Yeraltı Otoparkı, Buca Kasaplar Meydanı Yer altı Otoparkı, Gaziemir Semt Garajı Otoparkı ve Alaybey Katlı Otoparkı İzmir’e kazandırıldı. Kentin farklı bölgelerine, biri tam otomatik olmak üzere 3386 araç kapasiteli 10 otopark daha kuruluyor.





İZMİR İŞTE BÖYLE DÖNÜŞÜYOR



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hem uzlaşma hem de yerinde dönüşüm modeli Türkiye'ye örnek oluyor.



Uzundere



Türkiye’de milat olarak tanımlanan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yüzde 100 uzlaşılan alanlarda yerinde dönüşüme başladı. İlk etap kapsamında 9 blok, 280 konut 33 işyerinin inşaatı hızla devam ediyor. Uzlaşmaların tamamlandığı 2.etabın ihalesi gerçekleşti





Örnekköy



Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı 180 bin metrekare büyüklüğündeki alan; için 1. etap yapım ihalesini gerçekleştirildi.





Kadifekale



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bakanlar kurulu tarafından “Afete Maruz Bölge” ilan edilen, Kadifekale sırtlarındaki 10 mahalleyi, içine alan ve yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı 460 bin metrekare büyüklüğündeki alanda 2 bin 300 yapıyı boşaltarak heyelan etkisinin doğuracağı can ve mal tehlikesini önledi. İzmir’in simgesi olan Kadifekale’nin güney ve güneybatı siluetini ortaya çıkardı ve kent merkezinde “Kent Ormanı” yeşermeye başladı.





Ege Mahallesi



70 bin metrekare büyüklüğündeki bölgede "Yerinde Dönüşümü" sağlamak hedefleniyor. Alanda yaşayanların talep ve beklentilerini karşılayan, mevcut sosyal, kültürel ve ekonomik durumunu gözeterek yeni yaşam alanları tasarlanan proje halk ile paylaşıldı. Bu doğrultuda başlayan uzlaşma görüşmeleri halen devam ediyor.Projenin ilk etabını gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını tamamlandı.





Gaziemir Aktepe Emrez mahalleleri



1 milyon 220 bin metrekare büyüklüğündeki proje alanı için kentsel tasarım ve mimari çalışmalarını kapsayan ulusal çapta “Kentsel Tasarım ve Mimari Fikir Proje yarışması” düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi eş değer ödül alan projelerden ve vatandaşlardan gelen taleplerle bir master plan çalışması ve mimari avan çalışması sürdürüyor.



Bayraklı



600 bin metrekare büyüklüğündeki alanı kapsıyor. Halkın projeden beklentileri doğrultusunda hazırlanan kentsel tasarım ve mimari projeler, halk ile paylaşıldı ve hak sahipleri ile görüşmelere başlandı. Görüşme ve sözleşme süreci alandaki iletişim merkezinde halen devam ediyor.



Ballıkuyu



Yaklaşık 35 bin kişinin yaşadığı 480 bin metrekare büyüklüğündeki proje alanının 1. etabı için azırlanan kentsel tasarım ve mimari projeleri hak sahipleri ve kamuoyuna tanıtıldı. Ballıkuyu İletişim Ofisi'nde görüşmelere başlandı.



Güzeltepe



Yaklaşık 210 bin metrekare büyüklüğündeki alanda durum tespitine ve proje hazırlanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.





“Yeni yollar ve kavşaklar”



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 14 yıldır yaptığı yeni yol ve kavşaklarla mesafeler kısaldı, hayat kolaylaştı. Kent tarihinin en büyük yatırım hamlesi kapsamında, büyük kamulaştırma maliyetleri ile açılan bağlantı yolları, bulvarlar, köprülerle, karayolu alt ve üst geçitleriyle İzmir adeta yeniden inşa edildi. Asansörlü ve yürüyen merdivenli yaya üst geçitleri ile özellikle yaşlılar ve engelliler için sokağa çıkmak keyif oldu.





Bornova trafiğine çağdaş çözüm



Bornova girişinde trafiğe çağdaş çözümler yaratıldı. Projesi 32 yıldır kağıt üzerinde kalan rüya gerçekleşti; Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi 24 milyon liralık yatırımla kente kazandırıldı. Hamdi Dalan Kavşağı da Büyükşehir Belediyesi’nin 26 milyon liralık kamulaştırması sayesinde hizmete alındı. Bornova Çayı üzerinde inşa edilen karayolu köprüsüyle Yavuz Caddesi, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi’ne bağlandı. İzmir’in en yoğun güzergahlarından biri olan Ankara Caddesi’ne alternatif konumdaki Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi ile İstanbul Yolu arasındaki bağlantı sağlandı. Hatay İnönü Caddesi ile Karabağlar Yeşillik Caddesini birbirine bağlayan ve mesafeyi 3 kilometre kısaltan Dostluk Bulvarı açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin taşıt trafiğini yeraltına alarak kente yeni bir meydan kazandırmak amac ıyla Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde projelendirdiği alt geçit inşaatı bitirilerek trafiğe açıldı.



Buca trafiği nefes aldı



Buca trafiğine nefes aldıracak önemli bir bulvarı hizmete aldı. Yeşildere Caddesi’ni Buca’ya bağlayan bulvara İzmirli ünlü ozan Homeros’un adı verildi. Homeros Bulvarı’nı oluşturmak için 80 metre uzunluğunda karayolu köprüsü ile yer yer 35 metre yüksekliğe çıkan 185 metre uzunluğunda viyadük yapıldı. Homeros Bulvarı, 18 milyon 395 bin TL yapım, çevre düzenlemesi, asfalt ve 17.7 milyon TL kamulaştırma olmak üzere toplam 36 milyon TL’ye mal edildi. Buca’yı Otogar’a bağlayacak “ekspres” güzergahın ilk etabında Homeros Bulvarı’nı hizmete açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kalan 7 kilometrelik bölüm için de çalışmalara başladı.





İzmir’in en uzun tüneli



Homeros Bulvarı'nı Otogar’a kadar uzatan ve Buca ile Bornova arasında kalan bölümü “derin tünelle” geçecek 183 milyon liralık proje için yapım çalışmaları sürüyor.





“Yüzülebilir Körfez” hedefi artık çok yakın



Temizlenme süreci sudaki oksijeni artırınca, Körfez'in eski sakinleri de evlerine döndü. Deniz altındaki yaşamı tespit etmek amacıyla çekilen sualtı fotoğraflarında çok sayıda denizyıldızı, denizatı, karides ve balıkların görünmesi İzmirliler’in yüzünü güldürdü.



İzmir Körfezi’nin kurtarılması için “Büyük Körfez Projesi” hazırlandı.





İzmir’in plajları “Mavi bayraklı”



Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, Türkiye’deki mavi bayraklı plajlara 2017 yılında 10 yeni plaj daha eklerken, bu 10 plajın 4’ü İzmir’de yer aldı. Kentteki “mavi bayraklı” plaj sayısı, 12 yılda yüzde 120 artarak 51’e yükseldi. Bu artışta en büyük rolü, Büyükşehir Belediyesi’nin peş peşe hayata geçirdiği ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri oynadı.





Türkiye’nin arıtma lideri



TÜİK’in verilerine göre İzmir, Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı ve kişi başına düşen arıtma miktarıyla uzun yıllardır Türkiye liderliğini koruyor. Avrupa Birliği standartlarında 21 arıtma tesisiyle en fazla ileri biyolojik atık su arıtma tesisine sahip olan İzmir, kişi başına düşen atık su arıtma miktarı ve AB standartlarında arıtma oranı ile Türkiye’de ilk sırada yer alıyor. İzmir ayrıca atık su arıtma tesisi ile hizmet verilen 581 belediye içinde evsel atık suyunu “yüzde 100 oranında artıran” tek kent oldu.



100 milyon liranın üzerinde yatırımla 14 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi hizmete alındı. Urla Yüksek Teknoloji Biyolojik Arıtma Tesisi açıldı. Urla, Bayındır, Menemen, Aliağa, Torbalı, Kemalpaşa, Seferihisar, Ayrancılar –Yazıbaşı, Özdere, Doğanbey-Ürkmez, Yeni Foça, Bayındır Hasköy, Menemen Türkelli, Tire ileri biyolojilik arıtma tesisleriyle Gediz, Nif, Bakırçay, Yarımada ve Küçük Menderes havzaları kirlilikten kurtarıldı. Toplam 66 arıtma tesisi ile temizlik harekatı sürüyor.





Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi



2014 yılında 71 milyon liralık yatırımla hizmete giren Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Çürütme ve Kurutma ünitelerinde biyogaz üretiliyor. Çamur kurutma işleminde doğalgaz yerine bu biyogaz kullanılıyor.





İzmir kıyıları bir başka güzel



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir’in bir amfitiyatro Körfez’in bir sahne gibi düşünüldüğü tasarım çalışmasıyla kıyılar yepyeni bir siluete büründü. Mavişehir’den İnciraltı Kent Ormanı’na kadar uzanan 40 kilometrelik kıyı şeridinin bütünüyle tasarlandığı proje kapsamında Pasaport sahili, Konak Pier - Karataş ve Üçkuyular - Göztepe İskele arası ile Bostanlı Deresi ile çevresi ve Bayraklı 1. Etap çalışmaları tamamlandı. Sahilevleri ve Foça'daki düzenleme çalışmaları ile de İzmir kıyıları yepyeni bir görünüme kavuştu. Bostanlı 2. etap kıyı düzenleme çalışmaları kapsamında 110 bin metrekare alanda düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bayraklı 2. etap çalışmalarında Şelale Deresi ile Adnan Kahveci Kavşağı arasındaki 70 bin met rekarelik alanı büyük oranda tamamlandı.



Mithatpaşa Karayolu Altgeçidi üstündeki 67 bin 500 metrekarelik alan büyük bir kent meydanına dönüştürülecek. Böylece kentlilerin denize kesintisiz bir şekilde ulaşmasına olanak sağlanacak.



18 Ocak 2014 tarihinde hizmete alınan kent bisiklet sistemi BİSİM’de “1,3 milyon kullanım” sınırına ulaşıldı. Sahilevleri ile Mavişehir arasındaki 40 kilometrelik sahil şeridi boyunca oluşturulan bisiklet yollarıyla giderek yaygınlaşan BİSİM, 34 istasyon, 735 park yeri ve 500 bisikletle kısa süre içinde İzmirlilerin yaşamında çok şeyi değiştirdi.





Sosyal belediyeciliğin kalesi



İzmir Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği proje ve uygulamalarla sosyal belediyeciliğin en başarılı örneklerini sunuyor. Sosyal projeler, halka açık sanat etkinlikleri, istihdama yönelik eğitim hizmetleriyle İzmirlilerin yaşamını güzelleştiriyor.





Süt Kuzusu Projesi



İzmir Büyükşehir Belediyesi Süt Kuzusu Projesi ile üretici kooperatifinden alım yapıyor, her gün onlarca ekiple, yüzlerce mahallede süt dağıtıyor. 1-5 yaşları arasındaki miniklerin evlerine ücretsiz süt götürülüyor. İzmir’de 131 bin 500 çocuk düzenli süt içiyor. Proje ile bugüne kadar 55 milyon litre süt dağıtıldı.





Meslek Fabrikası ve FAbLAb



İzmir Büyükşehir Belediyesi, işsizliği azaltmak ve rekabet gücüne katkı sağlamak amacıyla Meslek Fabrikası kurdu. Proje ve fikirlerini somutlaştırmak isteyen girişimci ve tasarımcılar için de Fabrikasyon Laboratuvarı açtı.





Kent Ekmek



Ekonomik olanakları sınırlı ailelere destek amacı ile kurduğumuz ‘Kent Ekmek Fabrikası’ her gün on binlerce ailenin sofrasına ucuz, katkısız ve hijyenik ekmek götürüyor.







Eşrefpaşa Hastanesi



İleri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ile toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti sunuluyor.



Ayrıca Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, Alzheimer ve Demans ile Mücadele Merkezi, Sağlıklı Yaşam Sosyal Rehabilitasyon Destek Merkezi gibi oluşumlarla kentlilerin yaşam kalitesi yükseltiliyor. İhtiyaç sahibi hastalara evde bakım hizmeti veriliyor.





Abla-Ağabey-Kardeş Projesi



İzmir'de dayanışma kültürünün ve gönüllü çalışmanın en güzel örneklerinden biri sergileniyor. Üniversiteli ve üniversite mezunu gençler, dezavantajlı bölgelerde yaşayan kentsel ve sosyal olanakları kısıtlı 4.5.6.7. sınıf öğrencisi çocuklara sosyal destek vermek için bu örnek projede görev alıyor. 10 yıldır devam eden projeden şimdiye dek 18 bin abla, ağabey, kardeş yararlandı.





Kardeş Aile Projesi



İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentli aileler ile İzmir’e göçle gelen ve kent hayatına yabancılık çeken aileleri bir araya getirdi. Karşılıklı kardeşlik bağları örüldü.





Gençlerle Yaş Alanlar Kulübü



Gençlerle Yaş Alanlar Kulübü Projesi ile sosyal desteğe ihtiyaç duyan 60 yaş üstü İzmirliler gönüllü gençlerle buluşturuluyor.





Tarihi kazılara destek



Tarihi zenginliklerimizi gün ışığına kavuşturacak kazı çalışmalarına verilen destek 5 milyon liraya ulaştı.





İzmir gelişti, ekonomisi güçlendi





2004 yılında hizmet sınırları 9 ilçe belediyesinden oluşan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bugün 30 ilçe ile birlikte tüm il sınırlarını kapsayan bir hizmet alanına ulaştı.



Bünyesinde tarım daire başkanlığı kurarak Türkiye'de bir ilke imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, “yerelde kalkınma” hedefinin temel taşı olarak gördüğü tarımın desteklenmesi konusunda örnek çalışmalara imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi kooperatiflerden sözleşmeli üretimle yapılan alımlar için 316 milyon TL, üretici birliklerinden yapılan alımlar için 19 milyon TL, üreticiye doğrudan destekler kapsamında 1 milyon TL, üretici kooperatiflerine destekler çerçevesinde 1 milyon 900 bin TL, ziraat odalarına ise 3 milyon 320 bin TL ödeme yaptı.



İzmir, araştırma kuruluşu Brookings Enstitüsü tarafından 2012 yılında “Dünyanın ekonomisi en hızlı büyüyen 4. kenti”, 2014 yılında ise 2. kenti seçildi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, merkezi Londra’da bulunan ve belediyeler ile başkanların projelerini değerlendiren City Mayors Foundation tarafından Aralık 2012’de “Ayın Başkanı” seçildi. Aziz Kocaoğlu, bu unvanı alan ilk Türk belediye başkanı oldu.



14 yılda, İzmir Büyükşehir Belediyesi yatırım harcamalarını 27 kat artırdı; 15 milyar liranın üzerine çıktı.



Geçmişten gelen borçlar, vadesinden 6 ay önce ödendi; İzmir’in Haziran 2012 itibariyle Hazine’ye borcu kalmadı.



Bir zamanlar Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden biri olan İzmir Büyükşehir Belediyesi bugün Türkiye'nin en güçlü, öz kaynaklarıyla Türkiye'nin en büyük yatırımcı kurumlarından biri haline geldi.



Büyükşehir Belediyesi’nin 2004 yılındaki kişi başına düşen yatırımı 32 TL iken bu rakam 2017 yılında 21 kat artarak 675 TL’ye çıktı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Fitch Ratings’ten aldığı notu 9 basamak artırarak en yüksek not olan AAA (tur), Moody’s’den aldığı notu ise 17 basamak artırarak Aaa.tr seviyesine çıkardı.



Son 14 yıla bakıldığında İzmir Büyükşehir Belediyesi net bütçesi 7,8 kat artarken borcu yalnızca 1,2 kat arttı. 2004 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin borcu, bütçesinin % 297’siyken 2017 yılına gelindiğinde % 44 kadar düşük bir orana indi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Avrupa Konseyi tarafından “Şeref Plaketi” ile ödüllendirildi.



Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı kapsamında verilen ‘Çevre Dostu Şehir’ ödülünü İzmir kazandı.



İzmir, Dünya Bankası Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile ünlü İngiliz dergisi The Economist’in Londra’da düzenlediği Bağımsız Kentler Konferansı’nın (Cities Unbound) onur konuğu oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Financial Times dergisine verdiği röportajda İzmir’in başarılı ekonomi modelini anlattı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, merkezi Londra’da bulunan ve belediyeler ile başkanların projelerini değerlendiren City Mayors Foundation tarafından Aralık 2012’de “Ayın Başkanı” seçildi. Aziz Kocaoğlu, bu unvanı alan ilk Türk belediye başkanı oldu.





"Yeşil seferberlik"



Dev rekreasyon alanları, kent ormanları, parklar kuran Büyükşehir Belediyesi, büyük küçük her alanı, taş ocaklarını bile değerlendirdi, 1 milyon 700 bin ağaç, 60 milyondan fazla bitki toprakla buluştu. Bakımı yapılan yeşil alan miktarı 15.4 milyon metrekareye ulaştı.



İnciraltı, Sasalı, Buca Portakal Vadisi'nde Türkiye'nin en önemli kent ormanları oluşturuldu. Kadifekale'deki heyelan alanında 46 hektar alanda 2241 yapı yıkıldı, yerine erguvan, fıstık çamı, mavi servi gibi ağaçlardan oluşan yemyeşil bir kent ormanı kuruldu.





Yeni yaşam alanları geliyor



Karşıyaka Mavişehir Halk Park, Muzaffer İzgü Parkı, Bornova Macera İzmir ve Bayraklı 2. etap kıyı çalışmaları tamamlanmak üzere..



Kuş Cenneti’ne 20 kilometre doğal yol



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kuş Cenneti’nin 20 kilometrelik doğal yolunu “tamamen doğal” malzemelerle yeniledi. Bisiklet ve yürüyüş parkuru olarak planlanan yolların yanı sıra, alanda yine doğal malzemelerde yeni balıkçı barınakları yapıldı.



Türkiye’de flamingoların üreyebildikleri tek alan olarak kalan İzmir Kuş Cenneti’nde dünyanın en büyük üçüncü flamingo adası oluşturuldu.





Tarihe yatırım



Kazı destekleri



İzmir’de 12 kazı alanında çalışmaları destekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, tarihi zenginliklerimizi gün ışığına kavuşturmak için kazı çalışmalarına sağladığı finansal destek 5 milyon liraya ulaştı.





Antik tiyatro gün yüzüne çıkıyor



Kadifekale eteklerinde bulunan ve Roma dönemine ait olduğu düşünülen 16 bin kişilik Antik Tiyatro’nun ortaya çıkarılması için çalışmalar başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, arkeolojik çalışmalar için bugüne dek 11.6 milyon liralık kamulaştırma bedeli ödendi. Yaklaşık 13 bin metrekarelik alanda bulunan çarpık yapıların yıkılması ile ortaya çıkan antik duvar ve sütunlar, muhteşem esere bir adım daha yaklaşmanın heyecanını artırdı.



Kadifekale aydınlandı



Kadifekale surlarında konservasyon ve restorasyon çalışmalarını uzman bir ekiple gerçekleştirdi. Kale içinde bulunan Bizans dönemine ait sarnıç ve 14. yüzyıldan kalan mescit yapılarında restorasyon çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, Büyük İskender tarafından yaptırılan Kadifekale surlarında gerçekleştirdiği aydınlatma projesini de tamamladı. "Kentin tacı" niteliğindeki Kadifekale, geceleri de kent siluetinde kendini göstermeye başladı.



Tarihi Roma yoluna koruma



Büyükşehir Belediyesi, İkiçeşmelik Caddesi’nin Bayramyeri ile birleştiği bölgede bulunan ve geçmişi Antik Roma dönemine dayanan Roma Yolu kalıntılarının koruma altına alınması için çalışmalarını sürdürürken, Cicipark'ı da bir seyir terası olarak yeniden düzenledi. İkiçeşmelik’te bulunan bina cephelerindeki kötü görünümlü eklentiler kaldırıldı, sıva ve boyalar yenilendi, eksik mimari öğeler tamamlandı ve tabelaların yönetmeliklere uygun şekilde yenilenmesi sağlandı. Kaldırım çalışmaları da bina cepheleri ile bütünlük oluşturacak şekilde gerçekleştirildi, cadde boyunca kesintisiz engelli erişimi düzenine geçildi.





Bölgenin çehresini değiştiren restorasyonlar



Üç dine ait yıkılmaya yüz tutmuş üç simge yapı Emir Sultan Türbesi, Beit Hillel Oratuarı ve Doğanlar Kilisesi restore edilerek kentin kültür mirasına kazandırıldı.



Geçirdiği yangınlar ve yılların tahribatıyla harabeye dönen Agios Voukolos (Aziz Vukolos), halk arasındaki tabiri ile Ayavukla Kilisesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan restorasyon çalışmaları ile adeta yeniden doğdu. Kilise, İzmir kültür sanat etkinliklerinin gözde mekânlarından biri haline geldi. Yapının iki müştemilatından biri Basın Müzesi, diğeri ise ünlü modacılar Esin Yılmaz ve Hanife Çetiner Anı Evi olarak kullanılıyor.



Kemeraltı’nda bulunan ve 19. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen ve metruk durumda bulunan tarihi Ahmet Ağa Konağı, yine İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları ile kent yaşamına kazandırıldı ve "İzmir Tarih Proje Merkezi" olarak hizmete alındı.



157 yıl önce yapılan ve kentin sivil mimari örnekleri arasında önemli yer teşkil eden Bornova’daki Paterson Köşkü özgün yapısına sadık kalarak restore ediliyor.



Foça’da bulunan Ceneviz ve Osmanlı izlerini taşıyan tarihi kent duvarlarının restorasyonu tamamlandı.





Tarih ve turizmin kenti İzmir





İzmir Turizm Tanıtma Vakfı İZTAV ile iş birliği protokolü imzalandı ve protokol çerçevesinde İZTAV’a 2 yıl içinde 7 milyon TL aktarıldı. Bu kapsamda; “İzmir’e Doyamazsın” ve “İzmir’i Keşfet” kampanyaları hazırlandı. Kampanyalar sadece İzmir’de değil, tüm büyük şehirlerde önemli yankı uyandırdı.





Yarımada İzmir Projesi



Urla, Çeşme, Karaburun, Seferihisar, Güzelbahçe, Balçova, Narlıdere, Menderes ve Selçuk ilçelerindeki bölge halkı, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve akademisyenleri bir araya getirildi. Üniversiteler ile iş birliği yaparak İzmir Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi hazırlandı. Gezi Rotaları Projesi, Yerel Üretim Projesi ve Meslek Edindirme Projesi, İzmir Yarımada Projesi’nin en çok ses getiren somut adımları oldu. Projenin web sayfası www.yarimadaizmir.com ve mobil uygulama sistemi Yarımada İzmir kullanıma açıldı. Uygulamaya tarım ve turizm alanlarının birbiriyle kesiştiği ilk 10 proje ile başlandı.



Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menderes, Selçuk, Ödemiş, Tire, Torbalı ilçelerini kapsayan “Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi” ile Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Kemalpaşa, Kınık ve Menemen ilçelerini kapsayan “Gediz –Bakırçay Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi” hazırlandı.



2004 -2017 döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilk yirmi yatırım projesinin maliyetleri;



*Ulaşım yollarının asfaltlanması, kaplaması, bakım ve tadilatı 2 milyar 459 milyon lira.



*Ulaşımdan tarihe kadar yatırımların altyapısı için İZSU dahil kamulaştırma bedeli 1.86 milyar lira.



*İzmir Hafif Raylı Sistem Projesi kapsamında 455 milyon liralık araç alımı.



*İzmir Hafif Raylı Sistem 2. Aşama şaft ve alt yapı ikmal inşaatı kapsamında 330 milyon TL.



*Tramvay hatları yapımı ve tramvay araçlarının alımı 453 milyon TL.



*Gaziemir Yeni Fuar Alanı 382 milyon TL.



*İtfaiye araç filosunun büyütülmesi 208 milyon TL.



*Karayollarında üst ve alt geçit çalışmaları 172 milyon TL.



*Meydan, bulvar, cadde ve ana bağlantı yollarında bakım onarım 140 milyon TL.



*Haşerelerin üreme alanlarını periyodik olarak kontrol etmek ve ilaçlama hizmeti 119 milyon TL.



*İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi’ne ilave hatlar yapılması 107 milyon TL.



*Sinyalizasyon Sisteminin Geliştirilmesi 105 milyon TL.



*İZBAN hattı üzeri yaya alt ve üst geçitleri 90 milyon TL.



*Sosyal Yaşam Kampüsü 80 milyon TL.



*İzmir Hafif Raylı Sistem 3. Aşama 1.Kısım (Evka-3 -Bornova merkez) İnşaatı 79 milyon TL.



*İzmir Banliyö Sistemi Geliştirme Projesi 2. Etap (Karşıyaka Tüneli) inşaatı 75 milyon TL.



*Anadolu Caddesi Altınyol 74 milyon TL.



*Kıyı Düzenlemeleri 70 milyon TL.



*İzmir Tarih; Konak, Kemeraltı ve çevresi yenileme alanı projesi 69 milyon TL.