14 yıldır hakkını arıyor

İzmir- Trabzon seferini yapan yolcu otobüsünün Merzifon yakınlarında 4 Mart 2003 tarihinde kaza yapması sonucu bir bacağını kaybeden Saniye Lale Sayar'ın açtığı tazminat dava sı, 14 yıldır bitmedi.



14 YILDIR BİTMEDİ



'UMARIM KARAR ÇIKAR'

İzmir'de yaşayan diş teknisyeni 33 yaşındaki Saniye Lale Sayar, Trabzon'da yaşayan ablasını ziyaret için 4 Mart 2003 tarihinde bir firmaya ait 34 UBA 61 plakalı yolcu otobüsüyle yola çıktı. Otobüs, şoförün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Merzifon yakınlarında yol kenarındaki çukura devrildi. Kazada 2 yolcu yaşamını yitirdi. 17 yolcu yaralandı. Yaralılardan Saniye Lale Sayır sol bacağını kaybetti. Kazada tam kusurlu bulunan otobüs şoförü M.Y., tutuklu yargılandığı Çorum Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2007 yılında sonuçlanan davada, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Saniye Lale Sayar ise avukatı Halil İbrahim Özdemir aracılığıyla, firmanın genel müdürlüğünün İstanbul'da bulunması nedeniyle Bakırköy 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde şoför M.Y., şirket ve otobüsün sahibi S.Y.'ye karşı 250 bini manevi, 310 bini maddi olmak üzere toplam 560 bin liralık tazminat davası açtı.Kazanın ardından yaşamı adeta kabusa dönen Saniye Lale Sayar'ın sol bacağı, 7 ameliyat sonrasında protez takılabilir hale getirildi. Konak Diş Hastanesi'nde diş teknisyeni olarak görev yapan Saniye Lale Sayar'ın kullandığı protez ise bir firma tarafından geçici olarak verildi. Bir yandan tedavi süreci devam eden Sayar'ın, hukuk mücadelesi de yıllardır sonuçlanmadı. Sayar'ın açtığı ve 14 yıldır karara bağlanamayan davanın 37'nci duruşması kısa süre önce yapıldı. Bakırköy 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Hakim, tazminat ile ilgili bilirkişinin gönderdiği raporu okudu. Hakim, raporda protez tazminatının 'Euro' olarak hesaplandığını, protezin 5 defaya mahsus 10 yılda bir yenilenmesi gerektiğinin belirlendiğini söyledi. Firma avukatı ise bilirkişi raporunu incelemediklerini ve taleplerini belirtmek için süre istedi. Hakim de talebi yerinde görüp duruşmayı mayıs ayına erteledi.Kaza nedeniyle bacağını kaybetmenin yanı sıra birçok kez ameliyat olup acı çektiğini, bu süreçte tüm hayatının olumsuz etkilendiğini dile getiren Sayar, şunları söyledi:"Gelecek planlarım mahvoldu. Ben çok aktif biriydim. Dalmayı çok severdim. Deniz sporlarının yanı sıra bir çok aktiviteyi yapardım. Davanın 14 yıldır bitmemesi nedeniyle zor günler geçirdim. Ben bu hayatı yaşamış saymıyorum. Daha fazla ömrümden, gençliğimden kaybetmek istemiyorum. Ruhum huzur bulsun, mutlu olayım, tedavi olayım istiyorum. Bu dava vazgeçebileceğim bir dava değildi. Karşı tarafın 'her insanın değerli olduğunu, yaşam hakkı olduğunu' öğrenmesi lazım. Ben yarını ancak bu dava sonuçlanınca göreceğim. Kazadan sonra otobüse binemiyorum. Gideceğim yere özel araçla ya da uçakla gidiyorum. Çok aktif bir kızdım ama şimdi istediklerimi yapamıyorum. Bu kazadan dolayı psikolojim bozuldu. Çeşitli hastanelerde psikolojik tedavi gördüm. İki hastane, 'Ağır anksiyete bozukluğu ve depresyon' raporu verdi. Yürekli güzel insanların desteği ile bugüne kadar hayata tutundum. Dava tam 14 yıldır sürüyor. Artık çok yoruldum. İnşallah Mayıs ayındaki duruşmada dava sonuçlanır da yüzüm güler."